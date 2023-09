Presentata la seconda edizione di Epicentrico. In programma ci sono 21 eventi performativi con 15 diversi spettacoli

Epicentrico raddoppia per la sua seconda edizione: in programma ci sono ben 21 eventi performativi con 15 diversi spettacoli, otto dei quali sono prime regionali e due prime nazionali! Il progetto teatrale ideato e organizzato dalla compagnia BRAT torna per scuotere la bassa friulana (ma non solo!). Con questa rassegna – che coinvolgerà ben otto diversi territori tra Italia e Slovenia e durerà ben cinque mesi – il teatro diviene l’epicentro di una scossa che smuove le persone, le scuote, provocando la necessità di attivarsi culturalmente e socialmente. Un progetto per il territorio e con il territorio realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Gonars, Porpetto e Torviscosa; in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Università Castrense, l’Istituto Comprensivo di Gonars, a.Artisti Associati, TeatrOrsaria e Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica (Slovensko narodno gledališče). Il nuovo cartellone è stato presentato nella sede udinese della Regione dai direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo, assieme ad Alessio Cristin, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro, in diretta web; Maria Cristina Stradolini, vicesindaco del Comune di Gonars; Alberto di Pascoli, assessore alla cultura del Comune di Porpetto.

EPICENTRICO 2023 – Epicentrico vuole generare un terremoto culturale, creare connessioni, incontri, dialogo, vuole attivare e stimolare attraverso il teatro tutte le età e tutte le fasce sociali. Vuole abbattere le frontiere generazionali, linguistiche, culturali e fisiche. La rassegna teatrale diffusa proporrà spettacoli, in strada, a teatro e nelle scuole, coinvolgendo otto diversi territori tra Italia e Slovenia (San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa, Gonars, Premariacco, Aquileia, Gradisca d’Isonzo e Nova Gorica). Una ricca programmazione che prevede anche corsi di accompagnamento alla visione per bambini (coinvolte 10 classi di 4 scuole primarie. I corsi saranno condotti da 2 docenti seguendo il format didattico Teatro e Critica LAB, realizzato a partire dal 2011 nei più vari contesti dalle università ai maggiori festival teatrali italiani) e per adulti, oltre a un laboratorio intensivo di teatro multisensoriale e inclusivo. «Con questa nuova edizione, e considerato il successo dello scorso anno, continueremo a lavorare con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una cultura del teatro. Per farlo abbiamo deciso di aumentare l’offerta con spettacoli di qualità che abbiamo sezionato – a seguito di una call nazionale – fra le 639 proposte ricevute. Non ci limiteremo ai soli spettacoli (siano essi dentro o fuori dal teatro) ma come già fatto nel 2022 lavoreremo per avvicinare la popolazione al teatro, fornendo gli strumenti per comprendere e apprezzare un evento teatrale, promuovendo uno scambio libero di idee e impressioni, creando così un pubblico attivo. Per farlo anche in questa seconda edizione sono in programma dei corsi all’interno delle scuole di alcuni dei Comuni coinvolti, che contribuiranno a sviluppare competenze non cognitive e a formare un pubblico più consapevole e critico. Non dimenticheremo poi la formazione del pubblico adulto, con incontri e dibattiti in programma dopo gli spettacoli serali. Delle occasioni nelle quali offriremo strumenti di lettura e interpretazione, stimolando un confronto aperto. Significativa novità che ci teniamo a segnalare è una performance inclusiva per persone con disabilità visiva», hanno spiegato i direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo.

Impossibilitato a essere presente, il vicepresidente e assessore regionale alla cultura e allo sport, Mario Anzil, ha fatto sapere in una nota: «Epicentrico non rappresenta soltanto una rassegna teatrale, ma può essere considerato un autentico catalizzatore di cambiamento culturale, promuovendo incontri e dialoghi, e innescando un’energia trasformativa attraverso l’arte teatrale, rivolta a tutti: giovani, adulti e famiglie. Si tratta di un’iniziativa proiettata verso il futuro, che traccia un percorso verso una cultura poliedrica. L’impatto della rassegna non si limita alle performance itineranti per le strade e nei teatri di San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa, Gonars, Premariacco, Aquileia e Gradisca d’Isonzo, ma si estende anche oltre confine, a Nova Gorica, rivestendo particolare importanza in vista di Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Auguro quindi a tutti coloro che sono coinvolti un grande successo in questa straordinaria impresa, che stimola e arricchisce il nostro mondo attraverso varie forme d’arte e spettacolo».

«La cultura ha il compito, in un Comune come San Giorgio di Nogaro, di aggregare, promuovere le interazioni fra le persone – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro, Alessio Cristin, in diretta web -. Oggi più che mai la cultura è anche un antidoto all’ignoranza, che discrimina le persone in base alle credenze, al colore della pelle e alle idee politiche, e soprattutto un forte sentimento d’appartenenza che ci lega tutti insieme e che abbraccia il mondo intero valorizzandone le diversità. Dalla cultura nascono poi un sacco di rami che ci portano a eventi completamente diversi ma con lo stesso fine. Nasce da qui l’idea dell’Amministrazione di San Giorgio di sostenere l’Associazione culturale BRAT per poter creare un cartellone di spettacoli che valorizzi il Comune ma allo stesso tempo avvicini più persone possibili a questo mondo. Dopo il successo dello scorso anno, con gli spettacoli aperti a tutti durante il mercato settimanale, l’idea infatti è proprio quella di avvicinare più persone possibili al teatro, o meglio, portare il teatro alle persone».

«L’Amministrazione è stata da subito entusiasta nel sostenere il progetto Epicentrico, in primis perché nato da una realtà locale, e questo è senza dubbio un motivo d’orgoglio ed una speranza viva di attività culturale che avanza e continua – ha spiegato l’assessore alla cultura del Comune di Porpetto, Alberto di Pascoli -. Il progetto coinvolge il territorio andando a proporre rappresentazioni da fare in diversi ambiti comunali e sovracomunali, coinvolgendo ampie fasce d’età, proponendo spettacoli per tutti in un calendario continuo e ben nutrito; importantissima la sinergia con i bambini del nostro plesso scolastico, quattro incontri, con le classi terze e quarte, collegati agli spettacoli per famiglie presenti in calendario. Sicuramente molti punti a favore, per il progetto Epicentrico, che trova nella nostra visione politica una forte concordanza in quanto ormai è sempre più palese quanto l’unione faccia la forza».

«Il nostro Comune è stato ben felice di aderire al progetto della Compagnia Teatrale BRAT,

anche per questa seconda annualità – ha ricordato l’assessore alla cultura del Comune di Gonars, Cristina Stradolini -. In particolar modo ritengo sia importante investire sulle

nuove generazioni, per far scoprire e apprezzare il linguaggio del Teatro. Lo spettacolo in

piazza Municipio del 22 settembre, nell’ambito del mercato settimanale del venerdì, rivolto a

tutti gli alunni della Scuola Primaria e l’attività di didattica della visione proposta nelle classi

terze e quarte vanno proprio in questa direzione».

SPETTACOLI DI STRADA – Per coinvolgere tutti, anche chi non frequenta abitualmente il teatro, a Porpetto, il sabato mattina durante il mercato a San Giorgio di Nogaro; ma pure al mercato di Gonars, e nel parco pubblico di Torviscosa, sono in programma diversi spettacoli all’aperto (gratuiti). Si comincerà il 2 settembre a Porpetto, alle 18, all’Arena in via Don Minzoni con “Ali – una storia d’amore e… immondizia” con Mimì clown. Il 16 tutti al mercato di San Giorgio di Nogaro (via Roma), alle 11, con “Ops!” di Jessica Da Rodda. Il 22, a Gonars, alle 11, in piazza del Municipio, una prima regionale: “Circo a Palla” di Alex Russo che si esibirà anche il 23 a San Giorgio di Nogaro. Il 29 settembre, al giardino pubblico di Torviscosa, alle 11, ci sarà invece “Arlecchinate” di Bambabambin con Paolo Rech che chiuderà il ciclo di teatro in strada il 30 settembre sempre a San Giorgio di Nogaro.

UNA PERFORMANCE INCLUSIVA – Un’importante novità di questa seconda edizione è la performance inclusiva e sensoriale originale, adatta a spettatori vedenti e non, esito del laboratorio condotto dall’artista ucraina Kateryna Lukanienko. Le iscrizioni sono aperte, il laboratorio si terrà dal 6 al 9 settembre con orario 10-18. La performance di restituzione è in programma il 9 settembre, alle 17 e alle 19, a Porpetto, nella sede di BRAT. L’evento è a numero chiuso, prenotazioni via mail a brat.teatro@gmail.com.

SPETTACOLI DI TEATRO PER FAMIGLIE – Per coinvolgere e stimolare la partecipazione agli eventi culturali di bambini e più in generale dei nuclei familiari, la programmazione di Epicentrico prevede, a ottobre, novembre e dicembre, degli spettacoli dedicati proprio ai più piccoli. Primo appuntamento è quello del 1° ottobre, a San Giorgio di Nogaro, alle 16, all’Auditorium San Zorz con la prima regionale “Cenerentola” di Zaches teatro. Domenica 29 ottobre, tutti a Orsaria di Premariacco, dove alle 17, TeatrOrsaria ospiterà un’altra prima regionale: “Nunc”, di Teatro Metastasio di Prato e BRAT. Il 5 novembre, sarà ancora l’Auditorium di San Giorgio di Nogaro, alle 16, a ospitare “Un dito contro i bulli” della compagnia Dedemailan. La settimana seguente, il 12 novembre, al Teatro Nazionale Sloveno di a Nova Gorica andrà in scena “Nunc”. Mentre il 3 dicembre, sempre a San Giorgio di Nogaro, alle 16, è in cartellone “Lis Pantianis e la machine dal timp” produzione del Teatri Stabil Furlan.

SPETTACOLI PER GIOVANI E ADULTI (SERALI) – Ma il cartellone di Epicentrico non dimentica giovani e adulti ed ecco che dopo “Malacarne”, che ha aperto, lo scorso 30 luglio, la rassegna ad Aquileia, gli spettacoli serali per questo target proseguiranno a partire dal 14 ottobre, a San Giorgio di Nogaro, all’Auditorium San Zorz, alle 20.30, con la prima regionale “RIDIng che ti passa” della Compagnia Pantakin da Venezia. “Questa è casa mia” di Alessandro Blasioli, un’altra prima regionale, andrà invece in scena il 18 novembre, nella stessa locazione e ora. Il 13, 14 e 15 dicembre ci si sposterà a Gradisca d’Isonzo, rispettivamente alle 20.30, 10, 20.30, in Sala Bergamas per lo spettacolo “Casa nostra” di Hombre Collettivo, già visto in anteprima dalle scuole, ma, di fatto un’ulteriore anteprima per il Fvg. Il 16 dicembre si tornerà a San Giorgio di Nogaro, alle 20.30, all’Auditorium, per “Il paese delle facce gonfie” di Confraternita del Chianti che chiuderà questa seconda edizione della rassegna.

UNA PERFORMANCE ITINERANTE – La performance itinerante “Se.Me.” che unisce arte, natura e memoria, realizzata da BRAT e Hombre Collettivo ha invece coinvolto il pubblico lo scorso 23 agosto a Porpetto, accompagnata da un intervento di Legambiente e la presentazione del libro “L’alfabeto dei giochi popolari” di Diego Lavaroni.

CALENDARIO DELLA SECONDA EDIZIONE DI EPICENTRICO

30 luglio, Aquileia

“Malacarne La ballata dell’Amore e del Potere” – BRAT-Pantakin

23 agosto, Porpetto

Alle 18, all’Arena in via Don Minzoni > PRIMA NAZIONALE

“Se.Me” – BRAT-Hombre Collettivo

2 settembre, Porpetto (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

Alle 18, all’Arena in via Don Minzoni

“ALI – una storia d’amore e… immondizia” – Mimì clown

6-8 settembre, Porpetto

Orario 10-18 in sede BRAT, in via Pampaluna 66

Laboratorio “6th sense” Kateryna Lukanienko

9 settembre, Porpetto

alle 17 e alle 19, alla sede di BRAT, in via Pampaluna 66 > PRIMA REGIONALE

“6th sense” – Kateryna Lukanienko – performance di restituzione dell’omonimo laboratorio

16 settembre San Giorgio di Nogaro (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

Alle 11, via Roma

“Ops!” – Jessica Da Rodda

22 settembre, Gonars (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

alle 11, in piazza del Municipio > PRIMA REGIONALE

“Circo a Palla” – Alex Russo

23 settembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

Alle 11, via Roma

“Circo a Palla” – Alex Russo

29 settembre, Torviscosa (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

Alle 11, giardino pubblico

“Arlecchinate” – Bambabambin /Paolo Rech

30 settembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO DI STRADA, gratuito e all’aperto)

Alle 11, via Roma

“Arlecchinate” – Bambabambin /Paolo Rech

1° ottobre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO PER FAMIGLIE, 3 euro)

Alle 16, all’Auditorium > PRIMA REGIONALE

“Cenerentola” – Zaches teatro

14 ottobre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO SERALE, 3 euro)

Alle 20.30, all’Auditorium > PRIMA REGIONALE

“RIDIng che ti passa” – Compagnia Pantakin da Venezia

29 ottobre, Orsaria di Premariacco (TEATRO PER FAMIGLIE, 3 euro)

Alle 17, TeatrOrsaria > PRIMA REGIONALE

“Nunc” Teatro Metastasio di Prato-BRAT

5 novembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO PER FAMIGLIE, 3 euro)

Alle 16, all’Auditorium > PRIMA REGIONALE

“Un dito contro i bulli” – compagnia DEDEMAILAN

12 novembre, Nova Gorica (TEATRO PER FAMIGLIE, 3 euro)

Teatro Nazionale Sloveno > PRIMA NAZIONALE

“Nunc” – Teatro Metastasio di Prato-BRAT

18 novembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO SERALE, 3 euro)

Alle 20.30, all’Auditorium > PRIMA REGIONALE

“Questa è casa mia” – Alessandro Blasioli

3 dicembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO PER FAMIGLIE, 3 euro)

Alle 16, all’Auditorium

“Lis Pantianis e la machine dal timp” – Teatri Stabil Furlan

13, 14, 15 dicembre, Gradisca d’Isonzo

Rispettivamente alle 20.30, 10, 20.30, in Sala Bergamas > PRIMA REGIONALE (PER I NON-STUDENTI)

“Casa nostra” – Hombre Collettivo

16 dicembre, San Giorgio di Nogaro (TEATRO SERALE, 3 euro)

Alle 16, all’Auditorium

“Il paese delle facce gonfie” – Confraternita del chianti

LA COMPAGNIA BRAT

BRAT è una compagnia teatrale professionale fondata nel 2015 a Porpetto con la direzione diretta artistica di Claudio Colombo e Agata Garbuio. BRAT vede il teatro come specchio critico della realtà e mezzo per valorizzare le persone, basato su condivisione e dialogo con il pubblico, e sul concetto di artigianato artistico in cui arte e mestiere si incontrano. Promuove il teatro sul territorio nazionale ed estero attraverso la formazione, la produzione di spettacoli e maschere, la programmazione e l’organizzazione di progetti culturali collaborando con istituti scolastici, cooperative sociali, amministrazioni comunali e altre realtà teatrali come: Pantakin, Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatro La Fenice, Conservatorio dell’Aia, Theatre Royal Dumfries, Teatrul Podul e Breasla Actorilor di Bucarest, Muja Buskers Festival, Teatro Cristallo. La compagnia ha anche vinto, nel 2022, il Premio Scenario Infanzia 2022 lo spettacolo “Nunc”.