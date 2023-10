Presentata la Stagione 2023/2024 del Teatro Gustavo Modena di Palmanova

Nella Sala d’onore del Comune di Palmanova è stata presentata a pubblico e stampa la Stagione 2023/2024 del Teatro Gustavo Modena. Anche quest’anno saranno sette gli appuntamenti di prosa, musica e danza inseriti nel cartellone promosso dal Comune di Palmanova e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione FVG. A illustrare nel dettaglio gli spettacoli e le iniziative collaterali sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Palmanova Silvia Savi e il Direttore dell’ERT Alberto Bevilacqua.

“Siamo molto contenti di presentare la nuova Stagione del Teatro Modena – ha esordito l’Assessore Savi – e di proseguire un percorso con l’ERT che già lo scorso anno ha visto un aumento degli abbonati e degli sbigliettamenti. Crediamo molto nel coinvolgimento dei giovani e abbiamo voluto dare continuità al progetto scolastico con l’Istituto Einaudi-Mattei, grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’istruzione. Vogliamo che il Modena sia sempre di più il punto di riferimento di tutto il territorio e diventi a tutti gli effetti il teatro del palmarino. Per questo, è stata confermata la riduzione per i soci e le socie delle associazioni dei Comuni limitrofi con cui si rinnova la collaborazione.”

“Questa è una Stagione nata insieme al Comune – così il Direttore dell’ERT Bevilacqua – che offre grandi nomi come Marco Paolini e Umberto Orsini, presenta commedie corali che contribuiscono a scacciare una volta per tutte l’ombra del Covid sul teatro per concludersi con la ricerca del cambiamento e lo stimolo alla curiosità dello spettatore con Solo quando lavoro sono felice di Fettarappa/Maragoni e Bianco su Bianco della Compagnia Finzi Pasca. Ci tengo a sottolineare l’idea di Una stagione, 28 teatri: il valore aggiunto dell’ERT risiede nel fatto che la stagione teatrale non si apre e si chiude in un solo teatro, ma il Modena è parte di un unico grande organismo teatrale, con tante sale, che vuole essere variegato ed inclusivo”.

Il sipario sulla stagione lo apriranno Marco Paolini e Patrizia Laquidara martedì 14 novembre. L’affabulatore e la cantautrice sono i protagonisti di Boomers, uno spettacolo che fa emergere conflitti, dinamiche, percorsi, errori storici, occasioni perdute di una generazione – quella dei Boomers – che ha avuto un impatto pesante sul pianeta sia in termini ecologici sia in termini tecnologici ed economici, ma che ha anche prodotto menti brillanti, personalità, energie e idee che quell’impatto hanno cercato di combatterlo.

Venerdì 15 dicembre, in perfetto clima natalizio, la FVG Orchestra, diretta da Paolo Paroni, e il coro The NuVoices Project, diretto da Rudy Fantin, daranno vita a una serata gospel sinfonica. A symphonic gospel Christmas è il titolo di un concerto che si annuncia davvero imperdibile proprio per la rilettura in chiave sinfonica di un repertorio, quello gospel, caratterizzato da ritmi vivaci e da voci potenti.

Il 2024 si aprirà giovedì 18 gennaio con due giovani artisti che definire emergenti è riduttivo. Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, protagonisti di Solo quando lavoro sono felice, si sono fatti notare in tutta Italia nel corso delle ultime stagioni grazie allo stile assolutamente personale con cui affrontano sul palco una conversazione – a tratti esilarante – sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro.

Domenica 11 febbraio Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro saranno gli interpreti de Il malloppo, un testo scritto dal drammaturgo britannico Joe Orton negli anni Sessanta. Il malloppo – la cui traduzione è affidata alla brillante penna di Edoardo Erba – è uno degli esempi più famosi e divertenti di black comedy e racconta di un’improbabile rapina in banca con contorno di omicidi e intrighi amorosi.

Giovedì 22 febbraio ritornerà al Modena Franco Branciaroli, l’attore che ha aperto la stagione 2022/2023 con Il Mercante di Venezia. Assieme a lui sul palco ci sarà Umberto Orsini, uno dei più grandi mattatori della scena italiana. I ragazzi irresistibili è uno dei testi più conosciuti di Neil Simon ed è un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e alle loro tragiche miserie. I ragazzi irresistibili arriva a Palmanova in esclusiva nella programmazione del Circuito ERT.

Mercoledì 6 marzo è una data da appuntarsi sul calendario. Per la prima volta a Palmanova giungerà la Compagnia Finzi Pasca con Bianco su Bianco, spettacolo delicato ed intenso nato dal desiderio dei creatori di due cerimonie olimpiche di tornare a una dimensione artisticamente intima e raccolta. I due interpreti-attori-acrobati-clown Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen (conosciuti durante la collaborazione di Daniele Finzi Pasca con il Cirque du Soleil) dialogano con un sofisticato e suggestivo universo fatto di luci e di suoni.

La stagione si chiuderà domenica 17 marzo con una commedia spagnola che è diventata film di successo sia in Spagna sia in Italia. Vicini di casa di Cesc Gay, nell’adattamento di Pino Tierno, mette a confronto due coppie totalmente diverse, quella composta da Anna e Giulio, stabile ma tutto sommato frustrata e infelice, e quella spregiudicata, “aperta” e libera composta da Laura e Toni. Sul palco Alessandra Acciai, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Amanda Sandrelli.

La grande novità della scorsa stagione, il progetto A Teatro | Dalla scuola alla sala, è stata confermata anche per la stagione 2023/2024. L’amministrazione comunale prosegue quindi nel percorso di collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado finalizzato all’avvicinamento al teatro. Gli studenti dell’Istituto Einaudi/Mattei di Palmanova svolgeranno un percorso didattico con insegnanti, un attore professionista e una psicologa per entrare e comprendere i meccanismi di un’opera teatrale, dal testo alla recitazione, passando dalla messa in scena. Con la mediazione della psicologa, inoltre, verranno approfondite le tematiche legate agli stereotipi. Gli spettacoli individuati per il 2023/2024 sono Boomers, Solo quando lavoro sono felice e Bianco su Bianco.

Sempre in tema di conferme, il Teatro Modena continuerà ad essere il Teatro del territorio, garantendo alle associazioni culturali dei Comuni di Aiello, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco le riduzioni su abbonamenti e biglietti. Si tratta di un modo per favorire la partecipazione in sala, ma soprattutto per dare un riconoscimento al volontariato culturale e a tutti quei soggetti che costituiscono una rete che collabora nelle varie iniziative sul territorio.

La campagna abbonamenti 2023/2024 si terrà in Teatro con il seguente calendario: rinnovo abbonamenti da lunedì 9 a sabato 14 ottobre dalle 17.30 alle 19.45; sottoscrizione nuovi abbonamenti da lunedì 16 a sabato 21 ottobre dalle 17.30 alle 19.45. La prevendita dei biglietti avverrà nei due giorni precedenti lo spettacolo, sempre in Teatro, dalle 17.30 alle 19.45 e il giorno dello spettacolo dalle 17.30. Per la prima volta sarà anche possibile utilizzare la Carta del Docente per l’acquisto degli abbonamenti e la 18App per abbonamenti e biglietti.

Per informazioni telefonare allo 0432.924148 (Teatro Modena) oppure allo 0432.922131 (Ufficio Cultura del Comune), maggiori informazioni anche al sito ertfvg.it.