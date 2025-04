Presentata l’ottava edizione di “Metti il turbo”. Il 17 maggio al parco Desio sport, colori e divertimento per sostenere i Madracs udine

È stata presentata oggi, nella prestigiosa cornice del Salone del Popolo a Palazzo d’Aronco, la nuova edizione di Metti il Turbo, la staffetta benefica non competitiva 12×1 ora organizzata dall’ASD Madracs Udine. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio 2025 presso il Parco Ardito Desio di Udine, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’attività sportiva e sociale della prima squadra friulana di powerchair hockey.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente delle bisce friulane, Ivan Minigutti, che ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per il continuo supporto, dichiarando con orgoglio: “Grazie al supporto del Comune di Udine e delle tantissime realtà che collaborano con noi stiamo lavorando sodo per inseguire i nostri obiettivi dentro e fuori dal campo. E chissà che la prossima stagione i Madracs non possano diventare la terza realtà sportiva udinese a militare in Serie A1.”

A seguire gli interventi delle istituzioni cittadine. Il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Alessandro Venanzi, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “Siamo orgogliosi di sostenere una realtà che promuove sul territorio i valori dell’inclusione, dell’accessibilità e della lotta alle barriere, non solo architettoniche, ma anche sociali. Quella con i Madracs è una collaborazione che da istituzionale è diventata una vera amicizia. Anche quest’anno parteciperò personalmente all’evento, che ha il merito di includere tutta la popolazione e valorizzare una zona importantissima della nostra città.”

L’assessora allo sport, Chiara Dazzan, ha sottolineato l’eccezionalità della longevità dell’iniziativa – “Riuscire a organizzare per otto edizioni un evento così complesso è un successo straordinario, significa che dietro c’è una realtà solida che lavora bene” ed elogiato la società per l’attività sportiva – “Ho assistito a diverse partite dei Madracs: non solo colpisce il livello del gioco, ma soprattutto il calore del pubblico e l’entusiasmo che riescono a trasmettere riempiendo letteralmente i palazzetti. Per questo invito tutti a sostenerli non solo il 17 maggio a Metti il Turbo ma anche ai playoff promozione di fine maggio (30 e 31 maggio a Lignano Sabbiadoro), quando i friulani lotteranno per tornare in A1. Come Comune stiamo ultimando i lavori a un nuovo palazzetto in città e sarei felice se diventasse la casa anche dei Madracs per la prossima stagione, magari appunto nella massima serie nazionale.”

In seguito, la presentazione dettagliata dell’evento è stata curata da Benedetta De Cecco, capitana della squadra e responsabile organizzativa di Metti il Turbo, che ha illustrato la struttura dell’evento, gli obiettivi e il programma completo (consultabile su www.mettiilturbo.it).

A chiudere la conferenza stampa, il saluto della neoeletta Presidente del CIP Friuli Venezia Giulia, Maria Elisabetta Capasa, che ha confermato l’impegno del Comitato nel seguire da vicino tutte le realtà paralimpiche regionali e valorizzare esperienze sportive ad alto impatto umano e sociale come quella dei Madracs.