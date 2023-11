Presentata una proposta di legge nella giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Oggi, giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza ho depositato una Proposta di Legge Nazionale per l’eliminazione dalla nostra legislazione della norma che prevede che i genitori debbano esibire il permesso di soggiorno per registrare la nascita di un figlio e quindi per potergli dare un nome e un certificato di nascita. Esiste di fatto una circolare di polizia che dichiara che tali permessi non siano necessari, ma la nostra legislazione porta ancora questa macchia. Non solo è contraria alla Convenzione dell’ONU sui diritti dei minori ratificato dall’Italia; non soltanto significa che l’Italia non ha ancora raggiunto il target 16.9 degli obiettivi SDG dell’ONU; ma soprattutto crea le condizioni perché in Italia ci siano bambini invisibili, esattamente come erano i figli degli emigranti italiani nel dopoguerra in alcuni paesi stranieri.

Riteniamo che sia indispensabile, perché il nostro paese possa considerarsi civile, riconoscere a tutti i bambini del mondo il diritto di avere un nome riconosciuto, indipendentemente dalle condizioni dei propri genitori.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere regionale di Open Sinistra FVG