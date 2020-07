Presentato il festival Musiche dal Mondo a Gorizia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si rinnova l’appuntamento con Musiche dal Mondo – Glasbe Sveta, la rassegna transfrontaliera di musica jazz e non solo che dal 29 luglio al 25 agosto attraversa il territorio di Gorizia e Nova Gorica con concerti, degustazioni e passeggiate naturalistiche al confine tra Italia e Slovenia. La rassegna è organizzata dal Circolo Controtempo di Cormons (GO) e, per la controparte slovena, da Glasbe sveta di Nova Gorica. Una ricca proposta che porta un territorio di confine al centro della scena culturale nazionale e che quest’anno si fa più preziosa, data anche la candidatura congiunta di Gorizia e Nova Gorica a capitale della cultura europea 2025 e che ha visto le due città superare il secondo step delle selezioni. Musiche dal Mondo vuole ribadire come il dialogo e il confronto tra territori siano opportunità di crescita e sviluppo per il territorio stesso, volte a valorizzare Gorizia e Nova Gorica non più come due entità separate, ma come una sola realtà pronta ad affermare la sua unicità. Non solo musica dunque ma anche esperienze uniche come quelle offerte da GoNg Sound and Taste: gli appuntamenti giornalieri, fra escursioni e passeggiate transfrontaliere, a piedi o in bici, alla scoperta del territorio tra storia, arte e natura. Le esperienze passano anche attraverso il gusto con le degustazioni in programma accompagnate dalle note dei concerti jazz.

Il programma dei concerti serali, che si terranno tutti al parco Coronini Cronberg di Gorizia e al Grad Kromberg di Nova Gorica (con alternative al coperto in caso di pioggia) si apre mercoledì 29 luglio (palazzo Coronini Cronberg) alle 20.30 con il DumiTrio e la loro suggestiva reinterpretazione di elementi del folklore rumeno orale e musicale grazie all’ aggiunta di violino, viola e violoncello al suono del trio di chitarre. A seguire, alle 21:30 il trio composto da Riccardo Tesi, Patrick Vaillant, Andrea Piccioni, rispettivamente organetto, mandolino, tamburi a cornice: tre strumenti della tradizione nelle mani di tre autentici virtuosi che ne dilatano a dismisura le possibilità espressive ed il vocabolario e condividono lo stesso spirito: quello di una musica strumentale senza frontiere, innovativa e spregiudicata ma con radici ben salde.

Giovedì 30 luglio, alle 21 (palazzo Coronini Cronberg) ecco il concerto di Giulio Scaramella Fade Ou3 feat Francis: insieme al pianista Scaramella si esibiranno Pietro Spanghero al basso, Daniele Furlan alle percussioni, Francesco Ivone alla tromba. Fade Ou3 si propone di mettere in comunicazione il mondo della musica classica con il jazz, attraverso la decostruzione e la rielaborazione di composizioni di grandi autori classici, da J.S. Bach a D. Shostakovic, da W.A. Mozart a A. Scriabin e G. Ligeti.

Venerdì 31 luglio, alle 21 (palazzo Coronini Cronberg) si esibisce l’Artrobius Ensemble, composto da Graziano Kodermaz ai sassofoni, Paolo Visintin al trombone, Marco Gregorig alle tastiere, Claudio Cappelli alla batteria; ospiti della formazione i musicisti Pierpaolo Gregorig ai sassofoni e Roberto Franceschini al basso. Il gruppo Artrobius, che si è formato nei primi anni '70 durante l'epoca d'oro del "progressive", propone un tributo ai grandi maestri della band Perigeo

Sabato 1 agosto particolarmente atteso, alle 21, (palazzo Coronini Cronberg) il concerto di Fabrizio Bosso & Luciano Biondini “Face to face”. Tromba e fisarmonica per un faccia a faccia fra il poliedrico trombettista piemontese che incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto, con richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee.

Martedì 4 agosto alle 20.30 a Grad Kromberk, apre la serata l’incredibile voce di Zvezdana Novaković “ZveN aka zven” musicista e performer slovena che spazia dall’etno alla musica teatrale fino alla sperimentazione elettronica, a suo agio sui palcoscenici teatrali quanto in quelli concertistici. Alle 21.30 l’attesissimo concerto del duo Ali Keita, maestro del balafon, & Hamid Drake. prodigio della batteria e della percussione contemporanee, per un viaggio sonoro sospeso tra l'Africa di ieri e gli Stati Uniti contemporanei, musica solare, gioiosa, ritmicamente ossessiva e iterata, con ripetizioni a loop, mille sfumature ritmiche e riprese di nenie danzanti della tradizione griot dell'Africa Occidentale.

Serata conclusiva martedì 25 agosto alle 21 al Grad Kromberk, Grajska ospita il clarinetto di Boštjan Gombač e il piano di Žiga Stanič, due musicisti che si spingono oltre i limiti classici della musica, esplorando i confini tra la composizione e l'esecuzione, tra l'interpretazione e l'improvvisazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 29 luglio 2020

ore 19 | soc. agr. Klanjscek | Degustazione con concerto di David Mozetič e Blaž Pahor

euro 15,00 - prenotazione obbligatoria ticket@controtempo.org

ore 20:30 | Parco Coronini Cronberg | Concerto di DumiTrio e Tesi / Vaillant / Piccioni Trio

euro 12,00 - biglietti in vendita su Vivaticket.it

In caso di pioggia l’evento verrà spostato a Kulturni Dom Gorizia- Via Italico Brass, 20, GO

Giovedì 30 luglio 2020

ore 19:00 | Borgo Castello 3 Enoteca Wine Bar | Degustazione vini Tenuta Villanova con concerto di Margherita Baggi

euro 15,00 - prenotazione obbligatoria ticket@controtempo.org

ore 20:30 | Parco Coronini Cronberg | Concerto di Giulio Scaramella Fade Ou3 feat Francis

euro 5,00 - biglietti in vendita su Vivaticket.it

Venerdì 31 luglio 2020

ore 19:00 | Castello Formentini | Degustazione con concerto di Matija Podbersič e Blaž Pahor

euro 15,00 - prenotazione obbligatoria: ticket@controtempo.org

ore 21:00 | Parco Coronini Cronberg | Concerto di Artrobius Ensemble "Perigeo Tribute"

euro 5,00 - biglietti in vendita su Vivaticket.it

Sabato 1 agosto 2020

ore 8:30 | piazza Transalpina | Escursione in bici transfrontaliera con visita guidata

euro 20,00 - prenotazione obbligatoria: info@cycletaurus.com / +39 366 3713500

ore 9:30 | piazza Transalpina | Passeggiata transfrontaliera con visita guidata al Monastero di Castagnevizza

euro 20,00 - prenotazione obbligatoria: info@coworkingo.it

ore 11:30 | piazza Transalpina | Concerto Kombo D

ore 19.00 | Villa de Nordis | A passeggio con Lyduska a Villa de Nordis. A seguire, concerto di David Mozetič e David Vinazza con degustazione dei vini di Primosic Wine a cura di Onav

euro 25,00 - prenotazione obbligatoria: info@coworkingo.it

ore 21:00 | Parco Coronini Cronberg | Concerto di Fabrizio Bosso & Luciano Biondini

euro 12,00 - biglietti in vendita su Vivaticket.it

In caso di pioggia l’evento sarà spostato al Kulturni Dom Gorizia

Domenica 2 agosto 2020

ore 10:00 | Vila Vipolže | Passeggiata naturalistica transfrontaliera Vila Vipolže. A seguire concerto di Riccardo Pitacco e Gabrile de Leporini con degustazione.

euro 25,00 - prenotazione obbligatoria: info@coworkingo.it

Martedì 4 agosto 2020

ore 20:30 | Grad Kromberk | Concerto di Zvezdana Novaković e Ali Keita & Hamid Drake duo

euro 20,00 - prenotazione: glasbe.sveta@gmail.com

In caso di pioggia l’evento verrà spostato nella sala del Castello di Kromberk

Martedì 25 agosto 2020

ore 20:30 | Grad Kromberk | Concerto di Boštjan Gombač & Žiga Stanič

euro 15,00 - prenotazione: glasbe.sveta@gmail.com

In caso di pioggia l’evento verrà spostato nella sala del Castello di Kromberk

DEGUSTAZIONI, ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSICA DI QUA E DI Là DAL CONFINE

Il fitto programma di degustazioni, passeggiate, escursioni e musica si apre mercoledì 29 luglio alle 19 con la prima tappa di GoNg Sound and Taste alla Società Agricola Klanjscek (Località Ossario 13/C, Gorizia): degustazione accompagnata dalle note del sax di David Mozetič e delle tastiere di Blaž Pahor. (prenotazione obbligatoria).

Giovedì 30 luglio alle 19, l’appuntamento con GoNg Sound and Taste è all’ Enoteca Borgo Castello 3 ( borgo castello, 3 Gorizia) con degustazione e concerto.

Venerdì 31 luglio, l’appuntamento delle 19 con GoNg Sound and Taste è al Castello Formentini (Via Castello 11, San Floriano Del Collio - Gorizia) con la degustazione e il concerto di Matija Podbersič alla tromba e Blaž Pahor alle tastiere. (prenotazione obbligatoria).

La giornata di sabato 1 agosto ha inizio alle 8:30 in Piazzale della Transalpina con la prima escursione di GoNg Sound and Taste, l’escursione in bici transfrontaliera (prenotazione obbligatoria) tra Palazzo Coronini Cronberg e Grad Kromberk con visita guidata. Si andrà alla scoperta delle due residenze che sono state per secoli le dimore principali dei conti Coronini Cronberg, una delle più importanti famiglie dell’antica contea di Gorizia e Gradisca, all’epoca in cui il territorio goriziano era unito sotto l’impero Austro-ungarico.

GoNg Sound and Taste continua alle 9.30 con la passeggiata transfrontaliera Gorizia-Nova Gorica che parte dal luogo simbolo che unisce le due città, il Piazzale della Transalpina, per arrivare al colle su cui sorge, a 143 metri di altitudine, il Monastero francescano di Castagnevizza-Kostanjevic. A seguire, ad accogliere entrambi i gruppi, alle 11.30 in Piazzale della Transalpina il concerto dei Combo D.

Alle 19 passeggiata transfrontaliera A passeggio con Lyduska a Villa de Nordis (Via Degli Scogli 70, Gorizia) con degustazione/concerto. Villa de Nordis è un luogo nascosto sulla linea di confine con Solkan (Slovenia): un percorso in campagna, nei luoghi a ridosso del corso del fiume Isonzo. A seguire concerto di David Mozetič al sax e David Vinazza alla chitarra, accompagnato da una degustazione dei vini di Primosic Wine a cura di Onav Gorizia (prenotazione obbligatoria).

Domenica 2 agosto, concluderà la passeggiata naturalistica transfrontaliera di GoNg Sound and Taste a Vila Vipolže (Vipolže 29, Dobrovo V Brdih), che parte alle 10, si conclude con le chitarre di Riccardo Pitacco e Gabriele De Leporini che accompagneranno una degustazione con assaggi di prodotti tipici.

L’evento è organizzato in collaborazione con Kulturni Dom Gorizia / cooperativa Maja e grazie al sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Gorizia, MIBACT e Ministero della Cultura della Slovenia.

Si ringrazia CoworkinGo, gruppo di animazione e promozione culturale di Gorizia, un progetto di rigenerazione culturale e territoriale, basato sulla valorizzazione del sapere e del saper fare, per l’organizzazione delle passeggiate transfrontaliere e il tour operator specializzato nel cicloturismo e comunità di appassionati ciclisti Cycletaurus per l’escursione in bici.

Biglietti:

per i concerti a palazzo Coronini Cronberg di Gorizia in vendita su Viva ticket

per i concerti di Zvezdana Novaković; Ali Keita & Hamid Drake; di Boštjan Gombač & Žiga Stanič in programma a Grad Kromberk di Nova Gorica prenotazionj alla mail glasbe.sveta@gmail.com o vendite sul posto.