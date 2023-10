Presentato il programma di Fabbricare Società forum delle Società Benefit

È stato presentato in conferenza stampa il programma della seconda edizione di Fabbricare Società, il primo forum nazionale dedicato alle Società Benefit che si terrà quest’anno a Trieste a Udine e il prossimo anno a Pordenone e Gorizia. In particolare l’edizione 2023 si svolgerà al Savoia Excelsior Palace di Trieste il 24 ottobre e presso il Cinema Visionario di Udine il 25 ottobre.

Ideato e fortemente voluto dall’Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia per il tramite dell’Agenzia Lavoro &SviluppoImpresa e in collaborazione con Animaimpresa e Salone della CSR, il Forum ospiterà nelle due giornate alcune delle più importanti aziende, nazionali ed internazionali, che hanno già effettuato la transizione a benefit o sono nate tali e di studiosi e figure accademiche che forniranno elementi analitici e teorici rispetto all’impatto che hanno queste nuove forme statutarie sulla società del lavoro ma anche su quella civile.

Il Forum è uno spazio di riflessione “perché questo modello societario può essere la piattaforma condivisa tra pubblico e privato per affrontare le nuove sfide della società, della produzione, del lavoro anche in termini di welfare e di maggiore attrattività verso i nuovi lavoratori. E’ un modello che ci consente di progettare azioni legate agli effetti di alcune importanti variabili che si stanno manifestando nel mondo del lavoro e della produzione come la crisi demografica, la richiesta di maggiore flessibilità e conciliazione anche attraverso il lavoro agilee, non meno importante,la necessità di continuare a investire sull’equità di genere, tutte tematiche su cui l’Assessorato è fortemente impegnato e che verranno sviluppate nel Forum” come espresso dall’Assessore Rosolen.

Tra gli interventi quello di Otto Scharmer della Sloan School of Management del MIT di Boston, co-fondatore del Presencing Institute e ideatore della teoria U, di Ervin Laszlo del Laszlo Institute, teorico dei sistemi più volte candidato al Nobel per la Pace, di Andrew Kassoy, fondatore del prestigioso ente certificatore internazionale B Lab, di Domenico Siclari dell’Università La Sapienza di Roma, autore del libro “Profili giuridici della Società Benefit” (Giuffrè Editore), di Laura Gori, nota imprenditrice, attivista delle benefit corporation e nel consiglio di Assobenefit; Rossella Sobrero, una delle massime esperte in Italia sui temi della responsabilità sociale d’impresa. Questi sono solo alcuni tra i 30 relatori che illustreranno al pubblico, non solo lo stato dell’arte ad oggi e l’impatto che stanno già avendo queste aziende in Italia e all’estero, ma anche alcuni elementi che determineranno il mondo del business nel futuro e nel resto del mondo.

Ma cos’è esattamente una Società Benefit, o una società certificata B Corp?

Si tratta di imprese che hanno adottato forme organizzative con finalità di beneficio sociale, oltre a quelle di profitto. Le azioni possono interessare molti settori dell’azienda, dal controllo dell’impatto ambientale del proprio operato, al welfare verso i propri dipendenti, ai servizi offerti all’utenza di riferimento. Tra gli obiettivi della società si integrano nuovi paradigmi di responsabilità civile.

Il modello societario benefit è stato inserito in Italia solo nel 2016 ma oggi sono già quasi 3.000 le aziende italiane che hanno effettuato il riconoscimentoe il fenomeno è sempre più crescente. In Friuli Venezia Giulia il numero di società benefit è incrementato del 50% dopo la prima edizione.

Ad accompagnare il forum, durante tutto l’anno vi è il Tavolo di Lavoro Permanente, al quale partecipano l’Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l’associazione Animaimpresa, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la Direzione centrale attività produttive e turismo, insieme alle Università di Trieste e Udine alle Camere di Commercio di Pordenone-Udine e della Venezia Giulia, a Friulia, alla Fondazione Equal Salary di Zurigo e le Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia. Ulteriori partner dell’iniziativa nel primo forum sono stati anche Area Science Park, e MIB Trieste School of Management.

Tutti gli eventi saranno ad entrata gratuita previa registrazione sul portale Eventbrite.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: lavoroimpresa.fvg.it e fabbricaresocieta.it