Presentato il volume “Carnera, il pugilato secondo me” di Franco Dugo e Umberto Sarcinelli

Nella Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni a Palmanova, i Veterani Sportivi hanno organizzato la presentazione del libro “CARNERA il pugilato secondo me” scritto da Franco Dugo e Umberto Sarcinelli, edito da Tiglio Edizioni. Un libro che getta nuova luce sulla straordinaria carriera e figura umana di Primo Carnera. In questo scritto è stato infatti recuperato il dattiloscritto che il maestro Leonardo Picco scrisse nel 1948 sulla vita e sugli incontri di pugilato di Primo Carnera e che contiene il trattato sul pugilato che lo stesso Carnera dettò a Picco sul letto d’ospedale. Questo trattato è l’inedita visione e concezione che il campione di Sequals aveva della boxe, le sue idee sulla tattica, sulla tecnica e sull’allenamento di un campione. Dopo il saluto dei Presidenti delle Sezioni UNVS di Palmanova Valter Buttò e di Udine Marcello Gianardi, uno degli autori presenti Umberto Sarcinelli, con il relatore Ivan Malfatto, ha presentato il libro che vuole essere un omaggio al campione di Sequals. Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: “Questo libro ha un grande valore, da un punto di vista sportivo e storico. Affronta il risvolto morale che questo campione ha saputo dare alla propria vita, un esempio anche per i giovani di oggi”. Successivamente il Sindaco di Sequals Enrico Odorico, paese natale di Primo Carnera, e fin da piccolo amico del Campione, ha voluto sottolineare l’importanza del museo di Casa Carnera annunciando una novità: “Presto farà parte dei ricordi anche la cintura di campione del mondo che Carnera indossò nel 1933 dopo il vittorioso incontro per il titolo”. Gli autori del libro hanno poi dialogato con alcuni ex pugili presenti in sala confrontando i diversi aspetti tecnici, preparatori e sociali che la boxe offriva un tempo con l’attuale situazione pugilistica moderna. In sala erano presenti alcuni campioni italiani come gli udinesi Alfredo Vogrig, ex Campione italiano dei Mediomassimi e Freschi Bruno ex Campione italiano pesi superleggeri, i veneti Marzio Paolo e Grassato Agostino ex Campioni italiano dilettanti, numerosi altri ex pugili come: Dagonfo Claudio, Tolfo Mario, Nonis Franco, Zanin Renzo, Tonin Otello, Merlo Paolo, Fumolo Giacomino, Minut Severino e in”memoria” di Maestrello Gianfranco, la figlia. Erano presenti alla manifestazione l’Assessore allo Sport di Palmanova Thomas Trino, il Presidente degli Azzurri D’Italia Enzo dal Forno, il Delegato Regionale UNVS Tarcisio Fattori e per l’Accademia Pugilistica Distretto della sedia di Manzano l’allenatore Salvatore Praino.