Presentazione a Trieste del libro “Piccoli diavoli poveri diavoli” di Maurizio  Platania

Venerdì 22 novembre, alle ore 18, presso il Knulp Bar di Trieste in Via della Madonna del Mare 7a, si terrà la presentazione del nuovo libro di Maurizio Platania “Piccoli Diavoli Poveri Diavoli” edito da Manni Editori. L’evento vedrà l’autore in dialogo con Furio Honsell, in un incontro che condurrà il pubblico alla scoperta della storia dei Prampolini, una famiglia mitteleuropea il cui percorso si intreccia con le grandi vicende del Novecento. Il romanzo narra le vite di Francesco, Giustina, Fritz, Wanda, Claudio e Günther, travolti dagli eventi che sconvolgono l’Europa tra le due guerre mondiali. Attraverso le esperienze di questi personaggi, Platania esplora i sentimenti e le aspirazioni di una famiglia cavallo tra due secoli, muovendosi tra l’Istria, Vienna e il Goriziano. Maurizio Platania, nato a Catania nel 1958 e residente in provincia di Gorizia, è autore di numerosi romanzi e testi teatrali. Con “Piccoli Diavoli Poveri Diavoli” l’autore ci accompagnerà in un viaggio nelle vite di personaggi profondamente segnati dalle vicende storiche del loro tempo, restituendo con sensibilità le loro esperienze intime e

personali. Ma sono davvero travolti dalla Storia? O forse non sono proprio ciascuno di loro che attraverso le proprie microstorie contribuisce comunque al quadro che costituisce la Storia? L’ingresso è libero.