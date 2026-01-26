Presentazione corsi di Oice Academy e tavola rotonda “La fruizione dell’IA nelle società di Ingegneria e Architettura”

Al via i corsi di Oice Academy 2026 che verranno presentati, mercoledì 28, alle 15 nel corso di un webinar aperto da Giorgio Lupoi, Presidente dell’OICE – l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria -, organizzato e moderato dal Presidente dell’Academy, Gabriele Scicolone.

Per Giorgio Lupoi “l’OICE è fortemente impegnata sui temi della formazione e della cultura del Progetto e dell’innovazione tecnologica che va ribadita in ogni momento perché l’integrazione fra conoscenze e tecnologie sempre più avanzate sarà fondamentale per il nostro futuro. Da questo punto di vista l’Academy è un asset fondamentale delle nostre attività perché soltanto con l’aggiornamento continuo possiamo andare avanti e affrontare le sfide che pongono nuovi strumenti come l’IA. Non a caso abbiamo creato un gruppo di lavoro, coordinato dai consiglieri Daniela Aprea e Cristiano Cavallo, per approfondire questi temi e a valle della presentazione si svolgerà una tavola rotonda per fare il punto su come l’IA può essere utilizzata al meglio nelle nostre società e saranno proprio i nostri associati a raccontarcelo”.

Per Gabriele Scicolone “la nostra Academy si contraddistingue per il taglio molto operativo, direi esperenziale, grazie ai nostri docenti, per lo più autorevoli rappresentanti delle nostre associate, volto al trasferimento del know-how più prezioso, l’esperienza di vita, alle nuove generazioni di ingegneri ed architetti che operano nelle nostre società. Cerchiamo di favorire l’approccio delle nuove leve a tematiche spesso complesse. Siamo convinti che i nostri corsi, che danno diritto anche a crediti formativi, aiuteranno ad alzare sempre più il livello qualitativo e l’efficienza delle strutture in cui essi operano.”

Come accennato, esaurita la parte di sintetica presentazione dei corsi, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “La fruizione dell’IA nelle società di Ingegneria e Architettura: La riqualificazione delle banche dati secondo i principi dell’Information Management come prerequisito imprescindibile”, moderata da Gabriele Scicolone, con la partecipazione dell’ing. Cristiano Cavallo (GIT e co-ordinatore del GdL OICE sull’IA), dell’ing Renny Perreol (Artelia), dell’ing Gianluca Colucci (Italferr) e dell’ing. Maddalena Rostagno (GAe Engineering).

Questo il link per registrarsi: OICE.