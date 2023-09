Presentazione del film documentario Parole di Pietra Immagini, documenti, persone della ricomposizione del Duomo di Venzone

Persone, indagini, voci e frammenti di opere salvate tra le macerie del terremoto del 1976 raccontano la ricomposizione del Duomo di Venzone nel film documentario “Parole di Pietra” realizzato dal museo Tiere Motus con la Pieve di Sant’Andrea Apostolo e Fabbriceria del duomo di Venzone, la Regione e Patrimonio culturale Friuli Venezia Giulia. Il documentario sarà proiettato, per la prima volta, venerdì 22 settembre, alle 20, nella sala conferenze di palazzo Martina, a Venzone. Oltre al regista Giulio Squarci, interverranno monsignor Roberto Bertossi, pievano di Venzone, e il professor Angelo Floramo, studioso e interprete della cultura friulana. Modera Chiara Scaini.

Si tratta di un lavoro molto toccante: tra fasci di luci, ombre e angolazioni diverse ripercorre le fasi storiche del monumento distrutto dal sisma e ricomposto seguendo il principio dell’anastilosi.

A 27 anni dalla riconsegna al culto avvenuta nel 1996, il film documentario propone una visione del restauro del duomo attraverso le testimonianze delle diverse persone che hanno contribuito alla complessa ricostruzione. A iniziare da don Bertossi che ripercorre le tappe del “Progetto culturale per la ricostruzione del Duomo di Venzone” elaborato nel 1980 dalla Commissione tecnico-scientifica del Comitato per il ripristino del Duomo e il prezioso contributo dei professori Remo Cacitti e Marisa Dalai Emiliani, per passare poi all’opera di riconoscimento e ricomposizione a terra delle pietre diretta dai professori Francesco Doglioni e Maria Pia Rossignani.

Il film documenta anche le fasi del cantiere iniziato nel 1988 a cura della Soprintendenza alle belle arti di Trieste, eseguito dall’impresa Cassinelli di Roma. Fondamentali le indagini diagnostiche e il progetto di restauro delle sculture del professor Guido Biscontin.

Il film documentario fa parte di un progetto più ampio comprensivo della pubblicazione del volume “Parole di Pietra. Il Duomo di Venzone si racconta” di Alessandra Quendolo e Floriana Marino (Luglio editore) avvenuta nel 2021.