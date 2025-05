Presentazione del libro “Con l’Africa. Storie e persone che costruiscono il futuro” a Sacile con Giuseppe Ragogna e l’antropologo Edoardo Occa

Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 20:45, presso l’ex Chiesa di San Gregorio a Sacile (PN), si terrà il primo appuntamento degli “APERIBOOK di Maggio”, una serie di

interessanti incontri che andrà ad arricchire l’offerta culturale locale, presentata dall’associazione Tarakos APS. Questo evento rientra nel calendario de “La Settimana

della Cultura”, organizzata dalla Città di Sacile. L’idea degli “APERIBOOK di Maggio” nasce dalla volontà di coniugare il momento di approfondimento culturale tipico dell’incontro con l’autore, con la spontaneità di un contesto meno formale, come quello di un aperitivo. Tutto ciò, con il fine di offrire momenti di confronto e riflessione di qualità, che siano accessibili a un pubblico il più ampio possibile. Nel corso del primo incontro, Giuseppe Ragogna presenterà il suo ultimo libro: “Con l’Africa. Storie e persone che costruiscono il futuro”, edito da Ediciclo Editore – Nuovadimensione (2024). Dalla quarta di copertina: “Un reportage dalla fine del mondo, che racconta il lavoro coraggioso e ostinato di tanti operatori di Medici con l’Africa Cuamm in ospedali senza risorse, le situazioni di povertà di donne e bambini nei villaggi e nelle baraccopoli dell’Africa subsahariana, la sanità fino all’ultimo miglio per estendere il diritto alla salute dove si paga tutto: dai medicinali alle prestazioni chirurgiche. Ragogna ha raccolto storie di crescita professionale e umana di fronte al senso del limite, i racconti di tanti giovani laureati e laureate che decidono di svolgere la specializzazione nelle strutture africane. Senza dimenticare la formazione di personale sanitario “a casa loro” perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra per poter vivere con dignità. Un libro fatto di persone, di scelte coraggiose, di scintille di speranza per costruire un nuovo futuro”. Giuseppe Ragogna è giornalista, già vicedirettore del Messaggero Veneto. Una volta concluso il proprio percorso professionale, si è impegnato nel mondo del volontariato, raccontando le storie e le attività umanitarie di ONG che operano in Italia e all’estero. Da autore, si è dedicato anche all’esplorazione di temi locali, dalla riscoperta di luoghi dimenticati, all’analisi della storia, dell’economia e della società del territorio friulano. Tra i suoi titoli possiamo ricordare: “Storie di rinascita della montagna”, “Questo nostro Friuli”, “Dai gelsi al computer, Storia economica del Friuli Occidentale”. Questo evento sarà ulteriormente arricchito dal prezioso intervento, al fianco di Giuseppe Ragogna, di Edoardo Occa, antropologo del Cuamm. La presentazione del libro è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.