Giovedì prossimo 4 dicembre presentazione del libro Storie di donne al Bauhaus presso Casa delle donne via Pradamano, 21, a Udine. L’evento si svilupperà attraverso una conversazione tra l’autrice Anna A. Lombardi e l’architetta Simonetta Daffarra. La Scuola del Bauhaus fu fondata nel 1919 e fu chiusa dai nazisti nel 1933. In tre lustri di attività ospitò quasi millecinquecento studenti, di cui circa un terzo era costituito da donne. Donne che, spesso contro tutto e contro tutti, sono riuscite a realizzare il loro sogno d’arte, d’architettura e di design.