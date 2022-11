Presentazione del libro “Tra Albe e Tramonti” di Giorgio Felcaro il 12 novembre a Cormons

Sabato12 novembre, alle 18.30, presso la Cantina Produttori di Cormons, verrà presentato il nuovo libro dello scrittore Giorgio Felcaro. Si chiama “Tra Albe e Tramonti” e fa seguito all’esordio, intitolato “Un giorno da inventare”, che si è rivelato un vero successo editoriale, per Albe Edizioni, di Milano. E’ un romanzo generazionale, che parte dall’avventura raccontata nel libro precedente, dove un gruppo di ragazzi cormonesi, nella metà degli anni settanta, compie un viaggio improvvisato tra Cormons e Tramonti di Mezzo. Biciclette scassate, gag adolescenziali e un viaggio vissuto in forma avventurosa, nel Friuli pre-terremoto. Si racconta dell’adolescenza in un mondo che sta cambiando velocemente. Nel secondo libro, troviamo Felcaro, alle prese con una storia che si sviluppa il giorno dopo l’avventura in bicicletta. I protagonisti di questa storia vera, sono sempre alcuni dei ragazzi che hanno raccolto la sfida e che si trovano a vivere l’epopea del terremoto, uniti da un forte spirito di amicizia. Oltre al loro classico “Campament” (il già Foro Boario), teatro delle vicende diventa la comunità terremotata di Tramonti di Mezzo, con un crescendo di storie adolescenziali, riflessioni sulla vita e tanta consapevolezza. La descrizione dei personaggi è perfettamente calzante, il ritmo è buono e anche la dinamica dei fatti si sviluppa in modo convincente. I protagonisti, adolescenti, riflettono su quello che è un punto di passaggio per il loro futuro. C’è chi diventerà campione di basket e chi farà l’imprenditore, ma è forte l’impronta dell’amicizia e della consapevolezza.