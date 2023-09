Presentazione del podcast “Albergo Roma”. Passato e presente dello storico edificio di Fagagna 

Il 30 settembre dalle ore 10:30 si terrà la presentazione del podcast “Albergo Roma”, scritto e narrato da Natalie Norma Fella e prodotto da Bottega Errante Edizioni. L’evento è gratuito e si svolgerà presso l’Albergo Roma, in via Zoratti 22 a Fagagna (UD). Seguirà un piccolo rinfresco.

Il podcast racconta la nascita dello storico edificio di Fagagna e come è arrivato a diventare la casa della comunità Oikos per venti minori stranieri non accompagnati. Il racconto dell’autrice unisce il presente e il passato, grazie alle preziose testimonianze di Elia Tomai e del Sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio, che nel podcast raccontano la storia dell’Albergo Roma- da mensa sociale a balera. Un luogo che è stato dimesso a lungo, accumulando polvere, ma che nel 2020 ha aperto le sue porte accogliendo chi ne aveva bisogno. Il podcast riporta anche a quel momento, alle grandi pulizie e ai preparativi prima di aprire la comunità, e fa avvicinare l’ascoltatore alle esperienze degli operatori e delle operatrici. “Albergo Roma” è la rappresentazione di un territorio e di una comunità che cambia, ma che allo stesso tempo conserva la cura di tutte le persone che la abitano. Chi parteciperà a questo incontro avrà modo di conoscere da vicino le dinamiche di accoglienza per minori stranieri, e anche un modello d’accoglienza che valorizza i territori.

All’incontro saranno presenti l’autrice del podcast, Natalie Norma Fella, che ci racconterà il processo di ricerca e di scrittura del podcast, e Bottega Errante, la casa editrice che ha prodotto il podcast e curato il nostro “Glossario delle Migrazioni: Come usare le parole giuste per raccontare l’accoglienza e l’umanità che si sposta”. Il podcast e il glossario sono entrambi prodotti nel quadro del progetto “Prassi Intermedia” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel Piano Immigrazione 2022 e svolto da Oikos Onlus in collaborazione con il Comune di Fagagna, l’Ordine dei Giornalisti FVG e Bottega Errante Edizioni. Sono disponibili gratuitamente al link: https://www.bottegaerranteedizioni.it/podcast/albergo-roma/

Il programma previsto è il seguente:

Ore 10.30 – Benvenuto agli ospiti e saluti istituzionali

Ore 11.00 – Discorso della coordinatrice della comunità Elisa Sartori

Ore 11.15 – Presentazione del podcast “Albergo Roma”. Dialogo con Natalie Norma Fella.

Ore 12.15 – Distribuzione del “Glossario delle migrazioni” ai partecipanti dei percorsi formativi del Progetto Regionale Prassi Intermedia

Ore 12.30 – Saluto finale, brindisi analcolico e rinfresco

Non è obbligatorio prenotarsi, ma per agevolare l’organizzazione o avere più informazioni si può contattare Oikos Onlus telefonicamente al 0432 520803 oppure via mail a comunicazione@oikosonlus.net