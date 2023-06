Giovedì 29 giugno alle ore 17.00 presso il Salone del Popolo, Palazzo d’Aronco via Nicolò Lionello 1, Udine presentazione del volume “Acciaio friulano. Storia e memoria della Safau di Udine e dei suoi lavoratori”. Oltre all’autore, partecipano: Paolo Mosanghini del Messaggero Veneto, Matteo Ermacora dell’IFSML, Bruzio Bisignano e Roberto Muradore dell’associazione Amis de Safau. Saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del comune di Udine Federico Pirone e del presidente IFSML Giovanni Ortis. Il volume ricostruisce la storia della fabbrica friulana utilizzando fonti archivistiche e testimonianze orali, intrecciando fra loro differenti filoni di ricerca per far emergere le diverse specificità legate ai fatti e alle relazioni umane che nel suo interno si sono sviluppate. Storia d’impresa quindi, ma anche di nuove tecnologie nate in Safau e di vicende sociali ed umane legate ai suoi lavoratori. Altri aspetti fondamentali trattati: la ricostruzione del microcosmo socioculturale sorto attorno a quella realtà e le prospettive di riutilizzo dell’intera area.