Presentazione Progetto Solidalmente Giovani 2023. L’anno scorso coinvolse una trentina di scuole del Fvg impegnando circa 600 studenti

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà avvia anche quest’anno il progetto “Solidalmente Giovani 2023 ” abbinato al concorso “La Cultura Sociale e Solidale vista dai Giovani”. L’iniziativa, giunta alla venticinquesima edizione, rientra nelle attività dell’anno scolastico 2023-24. L’anno scorso, l’edizione numero 24 coinvolse una trentina di scuole di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, impegnando circa 600 studenti partecipanti.

“Solidalmente Giovani” rappresenta un’iniziativa culturale decisamente significativa, tra le principali che siano dedicate ai giovani: la qualità dei contenuti, la speciale formula e la sua longevità ne fanno un progetto di alto profilo didattico e sociale.

L’obiettivo che il Comitato Sport Cultura e Solidarietà persegue da sempre è quello di coinvolgere gli studenti nell’ambito della cultura sociale e solidale. I temi principali sono quelli legati al volontariato e alla cittadinanza attiva, per offrire contributi di idee e proposte alla Società civile ed alle Istituzioni, nell’ottica della realizzazione di progetti mirati, sostenibili e partecipati.

Gli studenti delle Scuole regionali di Primo e Secondo grado sono i veri protagonisti, attraverso gli elaborati scritti, i testi illustrati e i cortometraggi. Le tracce su cui vertono gli argomenti proposti in questa edizione si focalizzano in primis sull’Acqua, intesa come “la risorsa più importante del nostro Pianeta. Origine della vita, condizione necessaria di esistenza per le persone e le comunità, bene quanto mai prezioso per il benessere di oggi e lo sviluppo di domani”, per usare una citazione del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, pronunciata in occasione del Convegno ‘L’acqua, oro di sempre’, a Genova, nello scorso luglio.

Tra le tracce, vengono inoltre proposte una riflessione sulle emozioni, elementi determinanti del nostro essere, e sull’intelligenza artificiale, con il suo impatto sul mondo dei giovani, comprendendo anche le persone con disabilità e le persone svantaggiate.

La Commissione che giudicherà gli elaborati è composta da docenti esperti e qualificati. La presidente è la professoressa Roberta Bellina, già Dirigente Scolastica di diversi istituti e scuole udinesi. Con lei, in Commissione, anche la professoressa Francesca Agostinelli, critica d’arte con incarico dal Comune di Udine per l’allestimento delle attività espositive a Casa Cavazzini, e il regista cinematografico Marco Rossitti.

Per i lavori monografici e i testi illustrati, da consegnare entro il 30 novembre, Solidalmente Giovani 2023 mette in palio diciotto buoni acquisto presso i punti vendita della SME. Inoltre, sono quattro i buoni d’acquisto in palio per i cortometraggi. Il valore complessivo dei buoni è di EUR 3.400,00, spendibili nei negozi.

Le premiazioni e la consegna dei buoni sono a calendario per giovedì 21 dicembre, nel corso di un evento speciale nella sala Sala Ajace, in Palazzo D’Aronco sede del Comune di Udine.

Il progetto Solidalmente Giovani 2023, sostenuto dalla Fondazione Friuli, gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del Centro Servizi Volontariato, della Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap e della Consulta Regionale per la Disabilità. Inoltre, per la venticinquesima edizione è stato chiesto il Patrocinio anche alla Presidenza della Repubblica.