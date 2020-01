Presto al via la prima edizione del campionato regionale Fvg di Baskin

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La prima giornata del Campionato Regionale Fvg di Baskin è calendarizzata per Sabato 25 gennaio alle ore 15 si svolgerà presso la Palestra don Bosco di Udine. Nel pomeriggio scenderanno in campo quattro squadre, che si sfideranno in due partite. Nel primo match la squadra di casa della Zio Pino Udine affronterà il Bazinga Trieste, mentre a seguire toccherà all’Energy Baskin, che se la vedrà contro il Baskin Tolmezzo.

Gli atleti della Zio Pino si stanno allenando con grande impegno per arrivare pronti a quella che sarà la prima partita di campionato ufficiale di Baskin in Friuli Venezia-Giulia. Un traguardo storico, frutto di un lungo percorso di promozione sportiva avviato dalla Zio Pino Udine e finanziato attraverso il bando welfare 2019 dalla Fondazione Friuli ed inoltre supportato da varie aziende leader del territorio. Il movimento Baskin del FVG è ora coordinato dalla recentemente costituita Sezione Territoriale Baskin FVG. Ad oggi sono già numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono messi in gioco in questo sport, come anche allenatori, arbitri e ufficiali di campo.

Il campionato durerà fino al 26 aprile e le partite di ciascuna delle sei giornate in programma saranno ospitate in diversi luoghi. Udine, Pasiano di Pordenone, Portogruaro, Tolmezzo, Trieste e Majano saranno le tappe di questo tour, tutti luoghi in cui già si sta giocando a baskin. Testimonial della giornata sarà Federico Bellina ex giocatore di basket di serie A, friulano doc ed esempio di Uomo squadra che alzerà la prima palla a due del campionato.