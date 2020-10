Presto in tutto il Fvg gli esiti negativi dei tamponi COVID tramite SMS o recall automatico

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Per ottimizzare i processi di gestione degli screening per COVID e di comunicazione ai cittadini, è al via nella Regione FVG il servizio di trasmissione degli esiti negativi dei tamponi tramite il sistema telefonico mobile o fisso.

E’ previsto che ogni giorno vengano inviati a tutte le persone con un esito negativo del tampone o un SMS, se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare, o una chiamata automatica sul telefono fisso. In quest’ultimo caso, se non ci dovesse essere una risposta, sono previste fino a tre chiamate in orari diversi e in giornate diverse provenienti dal numero telefonico 040/0647840.

Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana ed è stato realizzato su richiesta delle Aziende sanitarie, con il mandato della Regione e il coordinamento dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) e con l’attività tecnica di INSIEL e di Televita.

La prima ad attivare il servizio di comunicazione telefonica automatica è l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: da oggi inizia la fase di test del sistema con la spedizione dei messaggi ai cittadini che hanno effettuato il tampone presso le sedi del Dipartimento di Prevenzione di Udine e che sono risultati negativi.

Oltre alla comunicazione telefonica, i referti sono disponibili nel fascicolo sanitario elettronico all’interno della piattaforma ‘SESAMO’ e sono visibili anche ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta , se autorizzati alla visione da parte di ogni assistito.

Entro una settimana il servizio di comunicazione telefonica sarà attivato da tutte le Aziende sanitarie della Regione.