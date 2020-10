Prevenzione e Invecchiamento in Salute nei CAP (Centri di Assistenza Primaria) già esistenti sui territori

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«I Nonni, ma più in generale tutti gli anziani, rappresentano un patrimonio da coccolare e custodire: per questo riteniamo fondamentale che la legge sull’invecchiamento attivo e sulla solitudine di recente votata alla unanimità in Consiglio regionale vada resa operativa con azioni concrete». Così Simona Liguori (Cittadini), presente alla cerimonia della decima Festa dei Nonni con la premiazione di “Nonno Più”, promossa dalla associazione 50&Più a Udine nel salone del Parlamento del Castello.

La consigliera regionale, chiamata a consegnare il riconoscimento al coordinatore della Protezione civile Ana, Luigi Ziani, ha sottolineato l’impegno costante, anche durante il lockdown, di “50 e più” di Udine nei confronti dei suoi associati e ha annunciato la sua proposta: «Secondo i dati Istat, in Friuli Venezia Giulia, il rapporto tra il numero di anziani over 65 e quello dei giovani under 14, ossia l’indice di vecchiaia, è arrivato a quota 223,1, e nella provincia di Udine addirittura a 231,8. Numeri che dimostrano il significativo invecchiamento della popolazione. Crediamo, quindi, che la Giunta regionale debba utilizzare i Centri di assistenza primaria (CAP) del territorio come sedi delle attività previste dalla legge che punta alla promozione e al sostegno dell’invecchiamento attivo, dando vita a dei programmi sui corretti stili di vita degli over 65 tramite il coinvolgimento degli ordini professionali, i medici di famiglia e associazioni del terzo settore dei territori competenti». A tal proposito il gruppo Cittadini presenterà un atto in Consiglio regionale, chiedendo che vengano allocate allo scopo specifiche risorse economiche.