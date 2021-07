Previsioni eventi atmosferici: riattivato il radar meteo Osmer di Fossalon con tecnologia d’avanguardia

Riattivato il radar meteo dopo un lungo periodo di stop dovuto ai lavori per il rinnovo dell'impianto. Si tratta di un'opera che mette a frutto le competenze della Protezione civile regionale e offre ai cittadini del Friuli Venezia Giulia un servizio di prevenzione a un livello tecnologico quasi unico in Italia. Il radar originariamente era stato progettato e realizzato nei primi anni '90. Benché oggetto di costante manutenzione ed aggiornamento tecnologico, l'evoluzione dei dispositivi ha richiesto un intervento straordinario per consentirne una migliore e più efficace operatività. Il suo utilizzo è legato all'analisi dei parametri meteorologici finalizzati all'osservazione in tempo reale e alla realizzazione di previsioni a breve termine di fenomeni quali temporali, grandinate e nevicate.

Dopo i lavori effettuati la copertura garantita è non solo di tutto il territorio regionale ma anche delle aree limitrofe, con la possibilità di monitorare situazioni ad oltre 120 Km di distanza. Grazie all'aggiornamento tecnologico con magnetron (valvola ad alta potenza) di ultima generazione il radar produce nella stessa unità di tempo dati due volte più precisi con bassi consumi energetici. Le rilevazioni del radar vengono interpretate da software di ultima generazione che realizzano mappe con una definizione e precisione molto elevata e, con algoritmi speciali, riescono anche a prevedere con decine di minuti di anticipo l'evolversi nel tempo e nello spazio degli eventi temporaleschi particolarmente intensi e pericolosi.