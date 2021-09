Prima noi dei Topolini

Il pluriscrannato cittadino di Campoformido, Sindaco, a suo dire, della capitale del Friuli, continua a navigare nel mare delle banalità, degli stereotipi e dei pregiudizi. D’altra parte, non si spiegherebbe una così lunga carriera, costruita sul nulla. Ultima in ordine di tempo, ma è solo questione di giorni, la dichiarazione resa in occasione del restauro degli stemmi di Porta Manin. Quale occasione migliore se non questa per rinvigorire l’ annosa diatriba sul primato regionale con l’odiata città dei Topolini? Ebbene sì, non poteva lasciarci nell’ignoranza, ribadendo la maggiore vetustà della nostra amata Patria friulana. Alla prossima… Zihal