Il Consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale, Senatore della Repubblica, Deputato, Sindaco di Campoformido, Presidente della defunta Provincia di Udine, Sindaco della capitale del Friuli, ancorché residente in altro Comune, ci fa sapere, con tanto di foto che impalma la sua visita ai centri estivi comunali, che lui controlla e vigila. Il Caso mense non lo riguarda poi tanto, perché lui è un uomo probo. Poco importa se la sua delegata Assessora, già fascista, si sia dimessa, perché pare , tra l’altro, che avesse contatti telefonici con i responsabili della ditta indagata. Forse che anche nella piccola Patria si aggira il malaffare? O, forse ogni tanto chi gode del vento in poppa deve fare i conti con la realtà? Perbacco, quant’è faticoso amministrare… Dopo tanto vagare tra i vari scranni forse è il caso di riposare, anche perché prima o poi arriva il giudizio.

ZIHAL