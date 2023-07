Prima rappresentazione italiana a Udine de l’Adorable bel-buol l’opera di Massenet

Nel 150° anniversario della composizione di L’adorable Bel-Boul di Jules Massenet, la Fondazione Paolo Grassi mette in scena, per la prima volta in Italia, l’operetta; che dopo il debutto in Puglia, arriva a Udine per Armonie in Città. Sarà la splendida cornice della Corte di Palazzo Morpurgo ad accogliere domani, 25 luglio, quest’assoluta rarità: una “opérette en un acte” su libretto di Louis Gallet e Paul Poirson, presentata per l’occasione in forma di concerto. Conosciuto in Italia forse soltanto per tre delle sue ventotto opere e per nulla in quanto autore d’operette, il prolifico compositore Jules Massenet diede alla luce L’adorable Bel-Boul nel 1873, che rimase inedita. L’operetta debuttò il 18 aprile del 1874, in un’elitaria serata musicale al Cercle de l’Union artistique condivisa musicalmente con George Bizet, Emmanuel Chabrier, René de Boisdeffre, data dopo la quale la partitura fu abbandonata. E il mistero della sua successiva scomparsa – si pensava erroneamente fosse stata distrutta dallo stesso Massenet, che ebbe invece modo di assistere alla sua seconda rappresentazione dal vivo, nel 1903 – si risolse solo nel 2013 e 2014 quando essa riapparve nel corso di due aste di Sotheby’s a Londra, dando modo al mondo musicale di riassaporare la vis comica del compositore, con la riscoperta di una parte meno nota del suo repertorio. Sul palcoscenico daranno vita a L’adorable Bel-Boul, per la direzione musicale di Francisco Soriano, i cantanti Helena Ressurreiçao (Zaï-za), Ronja Weyhenmeyer (Fatime), Eugenio Maria Degiacomi (Ali Bazar), Juan José Ramos Diaz (Sidi-Toupi) e Stefano Colucci (Hassan). Il pubblico verrà accompagnato all’esecuzione dell’opera da una ricca introduzione, composta da alcune splendide composizioni di Massenet, come “L’Âme des Fleures”, “Le Poème des Fleurs”, “Oh! Si les fleurs avaient des yeux”, “Berceuse”, “Guitare”. Questo evento è organizzato da Fvg Orchestra, in collaborazione con Armonie in Città, rassegna curata dalla Fondazione Luigi Bon e realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, oltre al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli. L’ingresso prevede un biglietto di soli 5,00 €, acquistabile a partire dalle ore 19:45 presso Corte Morpurgo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Oratorio del Cristo a Udine. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.fondazionebon.com, per maggiori dettagli è possibile scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o telefonare allo 0432 543049.