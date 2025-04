Prima settimana dell’anteprima itinerante di Aspettando la Notte dei Lettori

Aspettando la Notte dei Lettori ha preso il via oggi lunedì 28 aprile alla Biblioteca Joppi a Udine con una tavola rotonda a cura dell’AIB Fvg, dal titolo “Generazioni leggono ” sulla funzione sociale e le abitudini di lettura nelle varie generazioni attraverso diverse forme di accessibilità. Inizia così il viaggio dell’anteprima itinerante in programma fino al 31 maggio in una trentina di Comuni che hanno collaborato al progetto, in attesa dell’inizio del festival in città dal 4 all’8 giugno .

Tema dell’edizione 2025 GenerAzioni , un invito a generare azioni ea promuovere il dialogo intergenerazionale.

· Martedì 29 aprile alle 15 appuntamento a Pasian di Prato, nella residenza Sereni Orizzonti, dove il Consiglio Comunale dei Ragazzi leggerà testi alle persone anziane sollecitando un incontro che si nutre della ricchezza di età diversa.

· Sempre il 29 aprile, alle 18.30 a Gonars, nella Nuova Sala adiacente alle Scuole, Parco dei Tigli, Andrea Maggi , insegnante e scrittore, incontra generazioni di ragazzi e ragazze di ieri e di oggi presentando il suo ultimo libro, “ Il mio Socrate ” (Giunti). Evento in collaborazione con Comune di Gonars – Assessorato alla Cultura.

· Mercoledì 30 aprile, alle 18.00, a Udine, alla Biblioteca Joppi , in Sala Tito Maniacco, si attraverseranno generazioni di donne presentando ” La strega del Novecento. Storie vere di donne coraggiose . Processi, ricette e pratiche” (Intermedia Edizioni) di Monia Montechiarini. Un evento in collaborazione con Associazione Culturale Gruppo Storico Medievale di Borgo Pracchiuso.

· Sempre il 30 aprile alle ore 18.30 , alla Biblioteca dell’Africa (Via Battistig 48), un incontro dal titolo “ L’Africa martoriata ” (colonizzazione e decolonizzazione) di e con Soumaila Diawara, a cura di Associazione Time for Africa.

· Venerdì 2 maggio dalle 9.30 alle 11.30 , a Udine in piazza Libertà, si svolgerà la Festa della Terra , un incontro con Istituto Comprensivo 2 di Udine: classi infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Evento in collaborazione con Biblioteca Civica Joppi, lettori e lettrici volontarie della Biblioteca, coro della secondaria Valussi e alcuni bambini della primaria Pellico con il coro “Nove per caso” della Comunità Nove di Itaca.

· Sempre venerdì 2 maggio, alle 18.15, a Udine, alla Caffetteria da Romi Al Vecchio Tram, presentazione di “ Fiore raro ” (L’Orto della Cultura) di Andrea Spessotto. Racconti dedicati al figlio, affetto da una grave e rara malattia. Evento a cura di Romi Bittolo.

· Venerdì 2 maggio , alle 18.30, a Remanzacco, nella Biblioteca Comunale, presentazione di “Nel cuore dei Giusti” (LifeBooks) di Stefania P. Nosnan , romanzo ispirato a donne che, durante la Seconda Guerra mondiale, salvarono dallo sterminio nazista centinaia di vite, bambini ebrei e non solo. Evento in collaborazione con il Comune di Remanzacco.

· Sabato 3 maggio , dalle 9.30 alle 12.30, a Udine, all’Auditorium Zanon, appuntamento con “rispettAMI!”, educazione ai sentimenti per la prevenzione della violenza di genere : incontro conclusivo del progetto con seconda classirie di secondo grado, in collaborazione con IT Zanon e Biblioteca Civica Joppi.

· Sempre il 3 maggio alle ore 11 a Trieste, al Museo Sartorio, presentazione di “Identitalie/Identitalies” (Vita Activa Nuova) di Laila Wadia , sulle identità plurilinguistiche di persone straniere che vivono in Italia da tempo. Evento in collaborazione con Trieste Book Fest.

· Più tardi, alle 17.30, a Fontanabona di Pagnacco, nel Museo di Storia contadina, verrà raccontata la figura di “Cora Slocomb di Brazzà. L’ingegno e il coraggio” (Gaspari) a cura di Marisa Sestito , con letture di Alessandra Pergolese. Sulle tracce della pacifista, letterata, cultrice dell’artigianato e dell’arte, Cora Slocomb che ha seguito l’obiettivo di trasmettere conoscenza e favorire l’emancipazione femminile. Seguirà la visita alla sezione del Museo di Storia Contadina dedicata alla tessitura. Evento in collaborazione con Comune di Pagnacco.

· Alle ore 18.00 a Udine, alla Libreria Friuli, presentazione di “ Reo confesso” (Corvino Edizioni) di Mario Gasparini . Memorie di vita familiare e professionale confrontano con il pensiero di vari autori in cerca di senso. Evento a cura di Libreria Friulana.

Il programma dettagliato di “Aspettando… La Notte dei lettori” è disponibile sul sito www.lanottedeilettori.com e sui social del festival, Facebook e Instagram.

Direzione artistica: martina.delpiccolo@gmail.com (cell. 3497805188).

Il festival e l’anteprima sono organizzati dal Comune di Udine, che è Città che Legge, con il contributo di Regione Friuli-Venezia Giulia e PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Grazie anche al supporto di Fondazione Friuli, ai partner: Università degli Studi di Udine, Arlef, Comune di Pasian di Prato, AIB, Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Società Filologica Friulana, Librerie in Comune, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, Damatrà, Itaca, ssociazione Icaro, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. E grazie ai collaboratori: SBHU, Civici Musei di Udine, Ludoteca, Città Sane, Camminamenti, Casa delle Donne, Biblioteca Bertolla del Seminario Arcivescovile, IT Zanon, Teatro Club, Istituto Bearzi Salesiano Don Bosco, Associazione Editori FVG, Caffé Letterario Codroipese, Pro Loco Pasian di Prato, Auser, Time for Africa, LiberMente, Alfilune, Circolo culturale La proposta, Unione artistico culturale di Basiliano, Le Unione artistico culturale di Basiliano, Le Unione artistica culturale di Basiliano, Le Nuove Querce, Associazione Culturale “Gruppo Storico Medievale di Borgo Pracchiuso Aps”, Les Vilanes, Associazione Friulana Emilio Salgari, Auser, Caffetteria da Romi

Al Vecchio Tram, Sereni Orizzonti, Libreria Mondadori.

Il progetto nasce nel 2004 da un’idea del Comune di Udine con le librerie cittadine.