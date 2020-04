Primo maggio, noi non dimentichiamo. Coordinamento Monfalcone Meticcia si mobilita

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Con una nota stampa il coordinamento Monfalcone Meticcia, nell'ambito della Festa internazionale del Lavoro del Primo maggio e nei limiti delle regole del distanziamento sociale, invita i cittadini monfalconese a rendere omaggio alle vittime dell’amianto, ai morti sul lavoro e alle vittime del profitto di ieri e di oggi, rivendicando il diritto alla salute, al lavoro, al reddito per tutte e tutti, portando fiori e messaggi al monumento Esposti amianto di Panzano.

"Lo scorso anno, si legge ancora, siamo riusciti finalmente a riportare nella nostra città il “festeggiamento” del 1° Maggio, con un partecipato evento che ha messo al centro i temi del lavoro, del reddito, dei diritti, dell’antirazzismo, dell’ambiente, forti e dirimenti in una città come Monfalcone, con le dinamiche che tutti conosciamo. Lo abbiamo fatto in un luogo fortemente simbolico, il quartiere di Panzano, cuore pulsante della città operaia, attraversato ogni giorno da migliaia di storie di lavoro, spesso all’insegna dello sfruttamento e della sofferenza; in particolare lo abbiamo fatto nella Piazzetta Esposti Amianto, dove la frase di Massimo Carlotto ricorda le moltissime vittime del lavoro schiavo del profitto a Monfalcone: «Costruirono le stelle del mare/ li uccise la polvere/ li tradì il profitto». Le vittime del profitto, di cui parla Carlotto riferendosi alle vittime dell’amianto, sono ora i lavoratori mandati al macello perché la produzione non deve fermarsi, sono gli operatori della sanità privi di dispositivi di protezione e i poveri anziani infettati in ospizi disastrosi, sono coloro che non hanno potuto essere salvati per mancanza di risorse in una sanità depauperata da decenni di privatizzazioni selvagge, sono coloro che si ritrovano senza alcun reddito e alcuna protezione perché il precariato imposto dai padroni per massimizzare i propri profitti ha distrutto ogni parvenza di sicurezza e speranza di futuro, mentre le ricchezze si concentrano sempre più in mano di pochi. Mentre nelle città si registrano paradossali quanto odiose recrudescenze securitarie, i diktat di Confindustria e del padronato hanno garantito alle industrie di derogare e di riprendere le produzioni con la foglia di fico dei protocolli di sicurezza, ben sapendo che difficilmente saranno applicati e soprattutto controllati, esponendo milioni di lavoratrici e lavoratori a rischio contagio. Con la crisi sanitaria in atto, diventa ancora più cruenta quella economico sociale, in assenza delle basilari tutele a garanzia generale, come il sostegno al reddito, il blocco degli affitti, dei mutui e delle bollette. Per non parlare di quelle misure che andrebbero salvaguardare ed aumentare l'occupazione, con la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per tutte e tutti. Per questo noi ci attiveremo comunque il 1° Maggio, così come fatto il 25 Aprile, per far sì che questa giornata non sia dimenticata e sia riempita di significati attuali: renderemo omaggio alle vittime dell’amianto, ai morti sul lavoro e alle vittime del profitto di ieri e di oggi portando fiori e messaggi al monumento della Piazzetta Esposti Amianto a Panzano. Anche se non potremo stare vicini come vorremmo, chiediamo a tutti, nelle loro passeggiate o giri in bicicletta, di fare un passaggio in piazzetta nel corso della giornata, per lasciare un fiore, un pensiero, un cartello dedicato al 1° Maggio. Potrete postare le vostre testimonianze della giornata (anche di chi non è riuscito a passare in piazzetta ma ha fatto qualcosa nella propria realtà) su questa pagina Facebook, con hashtag #1maggionondimentico