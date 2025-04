Primo Report dell’Osservatorio Sociale ed Economico (OSEé) di RilanciaFriuli.

OSEé è uno strumento di supporto e consultazione per Amministratori Pubblici, Forze Sociali e Cittadini, con l’obiettivo di offrire dati aggiornati e analisi utili per fronteggiare il declino del Friuli Venezia Giulia. La nostra Autonomia Speciale, si legge in una nota allegata al primo rapporto, , è chiamata a progettare – con urgenza – il rilancio – demografico, sociale ed economico – del territorio regionale, in particolare del Friuli. Le risorse da investire si trovano nei ricchi bilanci pubblici regionali di questi anni che verranno meno, però, al termine della legislatura in corso. Da qui l’urgenza segnalata. Il focus del Report è sulle dinamiche di breve, medio e medio-lungo periodo del Friuli Venezia Giulia e delle sue Province, nel quadro più ampio del Nordest e del contesto nazionale. Ciò perché il confronto è sempre utile e, anzi, illuminante.

Il Report, corredato dalla registrazione video della sua presentazione (avvenuta in data 21 marzo 2025 a Udine, nella sala Pasolini del Palazzo Regionale) e dalle relative tabelle statistiche, è consultabile cliccando qui OSEeReport01-21marzo2025