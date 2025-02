Primo successo del Comitato No polo logistico, ma la partita resta aperta

Novità per il Comitato “No Polo Logistico-Difendiamo il territorio” di Porpetto. Lo scrivono in una nota esponenti ddel comitato stesso secondo cui, sull’Albo Pretorio del Comune, l’altro ieri è stata pubblicata una delibera che sancisce la decadenza della precedente n. 36 del 30 maggio scorso, la quale dava parere politico favorevole alla realizzazione di un enorme polo logistico a breve distanza dal centro residenziale e sportivo. Nel nuovo documento si evidenzia come il mutato orientamento della Maggioranza unito all’assenza di soluzioni alternative proposte della società proponente del progetto, abbia portato alla decadenza del precedente atto amministrativo. Cita così la delibera: “Nessuna decisione politica può essere assunta in danno di una parte della comunità e che compito dell’Amministrazione Comunale è quello di cogliere le sollecitazioni dei cittadini e relative istanze, al fine di perseguire il bene”. Noi del Comitato ci sentiamo molto soddisfatti di questo risultato, tuttavia resta da capire quali saranno i prossimi sviluppi e se verranno avanzate nuove proposte per l’area interessata. Si fa riferimento ad un incontro fissato per il 27 febbraio tra l’Amministrazione Comunale e il Presidente Fedriga in cui si valuteranno le opportunità di sviluppo produttivo sovracomunale in un’ottica di pianificazione territoriale sotto il coordinamento regionale. Non sappiamo se a partecipare all’incontro saranno entrambi gli schieramenti pro e contro il polo al fine di garantire un dibattito trasparente o solo il Sindaco.

Giovedì 27 febbraio alle ore 20.00 saremo presenti presso l’area festeggiamenti di Corgnolo per una nuova assemblea informativa. Sebbene il progetto non sia più in essere e la delibera 36 sia decaduta, restano immutate le motivazioni che spingono il Comitato a opporsi all’urbanizzare dell’area agricola interessata. Per venerdì 28 alle ore 18.00 è stato organizzato un presidio, presso la Sala Civica in occasione del Consiglio Comunale, per manifestare il nostro dissenso a qualsiasi proposta logistica o similare che si intenda realizzare.

DELIBERA_16_Delibera copia conforme