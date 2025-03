Privatizzazione sanità: Braidotti (Pd), Fedriga in difficoltà è “stufo”

“Il presidente non può infastidirsi ogni volta che si sente sotto pressione e in difficoltà. Fedriga non può dire che è stufo di fare il suo lavoro, cioè ascoltare i cittadini, i comuni e anche le opposizioni. E faccia attenzione a certi toni e a chi accusa di dire menzogne perché il suo assessore rivendica la privatizzazione della sanità”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, commentando quanto dichiarato dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, secondo cui sarebbe “falso” dire che è in corso una privatizzazione della sanità regionale, dicendosi egli stesso “stufo delle menzogne” in proposito.

“Invece di mettersi in fila a seguire Riccardi che tira diritto senza riguardo per nessuno – continua il segretario dem – la giunta regionale in toto ammetta l’errore e si metta a disposizione dei rappresentanti delle comunità locali, riconoscendo il loro ruolo e rispettandolo. Il direttore Caporale torni al suo rango di tecnico e smetta di attaccare i sindaci”.

“La finiscano di rincorrere medici fino in Argentina e si sforzino di assicurare condizioni di lavoro dignitose al personale che in questi anni è stato costretto alla fuga verso il privato da una gestione sconsiderata delle aziende sanitarie. Le soluzioni ci sono ma – conclude Braidotti – bisogna volerle cercare”.