Pro Loco del Torre Natisone domenica prossima escursione alle sorgenti del Cornappo

Scoprire, insieme a guide esperte, le Valli del Torre e del Natisone, tra vette, acque, foreste e storia: prosegue il progetto turistico I Sentieri della ProLoco, all’interno di Montagna 365 di PromoTurismoFVG, che trova in questa parte del territorio regionale la collaborazione di 13 Pro Loco che, coordinate dal Consorzio Pro LocoTorre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža, sono pronte a offrire agli escursionisti emozioni uniche in angoli più o meno conosciuti del territorio. Coorganizzatori Wild Routes e ForEst. Prossimo appuntamento l'11 settembre con l'Anello delle Sorgenti del Cornappo. Escursione sui sentieri curati e mantenuti dalla Pro Loco Val Cornappo per scoprire le cascate più magnificenti lungo le sorgenti del Cornappo e tradizioni ed angoli nascosti del territorio nel Comune di Taipana.

Al termine dell’escursione ci sarà la possibilità di riprendere le forze assaporando i prodotti locali presso un ristoro organizzato dalla Pro Loco. Guida: Michele Germano Difficoltà: Facile (5km per 200 di dislivello), adatto a bambini dagli 8 anni in sù. Durata: 3h

Ritrovo: ore 8:30 a Cornappo di Taipana (UD) presso la piazza (https://goo.gl/maps/yWxAuwMFp57Pt8eYA); partenza ore 9:00.

Equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack, crema solare, cappello/foulard, bastoncini da trekking (consigliati). Prezzo: 15€ intero / 7,50€ ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12 anni accompagnati / Gratis FVG Card.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno precedente l'escursione al cell 3334564933 o torrenatisone@virgilio.it