Proclamati i vincitori della 22° edizione di Spirito di Vino

Sabato scorso 11 dicembre il noto vignettista Valerio Marini e la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG, Elda Felluga (membri della giuria) assieme al sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi e al Vicepresidente di CiviBank Guglielmo Pelizzo hanno proclamato i vincitori della 22° edizione di Spirito di Vino, il concorso internazionale, indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che celebra le più graffianti e originali vignette satiriche sul tema del vino. Vincitori dell’edizione 2021, premiati con una selezione delle migliori etichette delle cantine associate, sono stati per la sezione under 35 l’italiano Stefano Dorigo con “RED Pass” (primo classificato), l’italiana Malika Romanova con “Ispirazione diVina” (seconda classificata) e la russa Anya Kuzai con “Divine Moment” (terza classificata).

La sezione over 35 ha visto trionfare lo spagnolo Manuel Arriaga con “Grande riserva” (primo classificato), seguito dall’italiano Franco Iacumin con “Abbiamo sete” (secondo classificato) e dal polacco Sławomir Makal con “A glass of wine and something else”. Fino al 9 gennaio 2022 (sabato, domenica e festivi – escluso il 25/12 e la mattina del 01/01 – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30) potrete visitare nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti la mostra della 22° edizione di Spirito di Vino: le vignette e le illustrazioni satiriche esposte sapranno sicuramente regalarvi sorrisi e inediti spunti di riflessione su temi di attualità, e non solo, rivisti con una graffiante ottica satirica. Esprime grande soddisfazione Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino: “Spirito di vino in questi anni è cresciuto a livello internazionale diventando il punto di riferimento della satira sul mondo del vino, unendo persone di culture e nazionalità diverse. Un’occasione importante per far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Grazie alla tecnologia, abbiamo reso partecipe delle premiazioni anche i vignettisti stranieri con l’augurio di accoglierli presto nella nostra regione e far loro scoprire i nostri eccellenti vini, la nostra buona tavola e la nostra calda ospitalità. Un caloroso ringraziamento alla giuria di Spirito di Vino, che ci ha accompagnato con entusiasmo in tutti questi anni, e all’amministrazione comunale di Cividale del Friuli, che ha voluto ospitare nuovamente le premiazioni e la mostra”. “Siamo molto felici di sostenere anche quest’anno Spirito di Vino,” è il commento di Guglielmo Pelizzo, Vicepresidente CiviBank, “una manifestazione che si è rinnovata quest’anno come nel 2020, nonostante la pandemia. Come ogni anno ci fa piacere constatare l’entusiasmo e il talento dei partecipanti, uniti dalla passione per il vino e da un pizzico di spirito satirico. Il Movimento Turismo del Vino FVG non ha lasciato che la pandemia fermasse le sue iniziative per celebrare la cultura del vino, così forte e sentita in Friuli. CiviBank ha sostenuto il Premio come negli anni passati, così come continua a sostenere i produttori vitivinicoli di tutto il NordEst, per cui rimane un saldo riferimento”. “Il legame indissolubile tra arte e vino, così vivo nella nostra regione, è magnificamente rappresentato dai famosi stucchi del Tempietto Longobardo” dichiara Daniela Bernardi, sindaco di Cividale del Friuli. “Ringrazio Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia per averci coinvolto nella 22° edizione Spirito di Vino, proponendo di ospitare la mostra e le premiazioni del concorso a Cividale, proprio quest’anno, in cui la città ducale ha celebrato il decennale del riconoscimento UNESCO del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 d.C.)”, di cui il nostro Tempietto Longobardo rappresenta il gioiello più prezioso. L’evento ha rappresentato la felice conclusione dei festeggiamenti dedicati al patrimonio culturale ma anche l’occasione per valorizzare l’eccellenza enogastronomica del nostro territorio”. Ricordiamo che le vignette in gara sono state valutate da una giuria d’eccezione capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini e composta da nomi illustri della satira, del giornalismo e della grafica: Emilio Giannelli (vignettista), Valerio Marini (vignettista), Gianluigi Colin (art and cover editor La Lettura Corriere della Sera), Franz Botré ed Enzo Rizzo (direttore e vicedirettore della rivista Spirito DiVino), Carlo Cambi (giornalista enogastronomico), Paolo Marchi (giornalista, Identità Golose), Aldo Colonetti (filosofo), Fede & Tinto (conduttori Decanter – RadioRai), Francesco Salvi (attore) e da Elda Felluga (Presidente del Movimento Turismo del Vino FVG).