Progetti FIS: 2,5 milioni di euro all’OGS per studiare il mare profondo e i rischi nelle regioni montane

Due progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico saranno sviluppati presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS grazie al sostegno del Fondo Italiano per la Scienza (FIS). I finanziamenti, attribuiti nell’ambito degli Starting Grant, sostengono le attività della giovane oceanografa Annunziata Pirro, che nel corso del 2025 ha ricevuto la conferma a tempo indeterminato all’OGS, e del geoinformatico Sansar Raj Meena, in arrivo dall’Università di Padova.

Il Fondo Italiano per la Scienza supporta la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale di eccellenza, guidati da ricercatori emergenti, in carriera o già affermati (Starting, Consolidator e Advanced Grant). Il programma, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, segue il modello ERC (European Research Council), promuovendo lo sviluppo di ricerche competitive su scala internazionale.

I due progetti starting grant finanziati

AURORA – Abyssal Upwelling Revealing overturning Ocean ciRculAtion: a multi-scale, process-based, integrated approach

Il progetto AURORA studierà nel dettaglio il fenomeno dell’upwelling profondo, ovvero la risalita verso la superficie di acque dense, fredde e ricche di nutrienti. Si tratta di un processo fondamentale per la biodiversità marina, ben conosciuto negli strati superficiali ma ancora poco compreso nelle profondità oceaniche. L’area scelta per le osservazioni è il Mar Ionio, caratterizzato da peculiari dinamiche termoaline e una morfologia complessa. Per comprendere i meccanismi fisici che guidano l’upwelling, AURORA utilizzerà un sistema integrato di osservazioni: veicoli autonomi sottomarini (glider e profilatori Deep Argo), uno strumento ancorato sul fondale marino, due campagne oceanografiche dedicate e lo sviluppo di un modello numerico ad alta risoluzione. L’approccio multi-scala permetterà di quantificare con precisione l’intensità dell’upwelling profondo e di chiarire i processi che lo generano.

Finanziamento ricevuto: 1.292.400,00 euro

Ricercatrice: Annunziata Pirro

NATURA – Assessing Natural and Anthropogenic Influences on Landslide Risk in Mountainous Regions

Il progetto NATURA analizzerà come processi naturali e attività umane interagiscano nel determinare il rischio di frane nelle aree montane. L’obiettivo è sviluppare strumenti predittivi per passare da una gestione reattiva a una gestione proattiva del rischio. Per farlo, NATURA integrerà modelli numerici basati sui processi fisici con metodi statistici supportati dall’intelligenza artificiale, utilizzando ampi dataset socio-ambientali. Particolare attenzione sarà dedicata agli impatti di fattori antropici come espansione urbana, lo sviluppo di infrastrutture, deforestazione e modifiche dei pendii. I risultati forniranno scenari quantitativi robusti sulle future dinamiche di rischio da frana, colmando lacune di conoscenza attualmente critiche.

Finanziamento ricevuto: 1.248.720,00 euro

Ricercatore: Sansar Raj Meena