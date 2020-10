Progetto boDEREC a tutela delle acque potabili

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

È in programma per il 26 ottobre 2020, dalle ore 9.30 alle 13.30, il primo workshop nazionale nell’ambito del progetto boDEREC per la tutela delle acque potabili.

L’organizzazione dell’incontro, a cui si potrà partecipare online previa iscrizione, è a cura dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di Arpae Emilia-Romagna.

Sarà affrontato confronto tra i principali portatori di interesse sul tema della conoscenza, gestione e riduzione dei contaminanti emergenti farmaceutici e cosmetici (Ppcp) negli ambienti acquatici e nelle risorse destinate all’uso potabile.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Giuseppe Ricciardi (Arpae): gricciardi@arpae.it