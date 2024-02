Progetto di “Sicurezza partecipata” nel Comune di Udine, la posizione di Open Fvg

Furio Honsell, ex sindaco di Udine oggi consigliere regionale di Open Fvg interviene cosidetto progetto di “Sicurezza

partecipata” nel Comune di Udine e sulla astenzione in giunta dell’Assessora Arianna Facchini: “Si esprime pieno sostegno politico alla scelta dell’Assessora Arianna Facchini e alle forze politiche di Possibile e Alleanza Verdi e Sinistra, che non hanno approvato, astenendosi, il progetto di “sicurezza partecipata” a Udine che prevede l’istituzione di referenti alla sicurezza di quartiere. Udine è una città nella quale vi è un alto senso dello stato e della cura per la cosa pubblica. Le forze dell’ordine sono le uniche a poter gestire, come del resto già fanno egregiamente, la sicurezza in modo professionale. Anche in Consiglio Regionale come Open Sinistra FVG, abbiamo sempre espresso voto contrario alle leggi proposte dalla Giunta Fedriga sui volontari per la sicurezza, e figure affini. Non c’è bisogno di “sentinelle”, che inevitabilmente creano fratture e confini nel tessuto sociale. Semmai si dovrebbero promuovere politiche di inclusione e non di esclusione e marginalizzazione. Anzi avvallare politiche securitarie dà un messaggio negativo alla reputazione nostra città. Auspichiamo

che tale progetto possa essere modificato.” Così si è espresso il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Honsell.