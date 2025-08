Progetto “Il fascino del Golfo di Trieste: Timavo, il fiume che unisce i popoli. Proseguono le Escursioni in barca

Proseguono lunedì 4 agosto 2025 le Escursioni in barca “Duino-Bocche del Timavo” a cura di AIRSAC Europa, progetto mirato alla valorizzazione del territorio sostenuto dalla L.R. 21 che promuove la diffusione dell’immagine del Friuli Venezia Giulia, incrementando il movimento turistico e generando significative ricadute economiche e turistiche sui territori interessati.

L’associazione promuove i valori della cultura, intesa nella più ampia accezione delle Lettere e delle Scienze, e gestisce aree e poli culturali polivalenti, siti archeologici e museali pubblici e privati. AIRSAC Europa opera in collaborazione con Associazioni Culturali, Ministero, Soprintendenze, Enti pubblici, Fondazioni, Società e imprese per la realizzazione di programmi nel campo dei beni culturali e delle attività turistico-culturali.

Le escursioni si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e sabato fino al 15 settembre 2025 e coinvolgeranno il territorio di Duino-Aurisina, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le meraviglie del Bacino dell’Alto Adriatico attraverso un’esperienza indimenticabile nel cuore del Golfo di Trieste grazie alla quale sarà possibile esplorare paesaggi mozzafiato e luoghi ricchi di storia e leggenda.

Particolare attenzione verrà rivolta al valore ambientale dell’area, custode di un habitat fluviale raro, ricco di biodiversità e bellezze paesaggistiche. Non meno importante l’aspetto culturale e archeologico: il Timavo fu infatti luogo sacro per i Romani e parte del sistema viario e commerciale che collegava Aquileia, Tergeste ed Emona.

La partenza è fissata per le ore 10.30 con ritrovo degli escursionisti al Villaggio del Pescatore. Il tour prevede la partenza in barca da Villaggio del Pescatore, la navigazione nel tratto costiero verso Aurisina, la risalita lungo il fiume Timavo fino alle sue celebri risorgive, una passeggiata guidata fino alla chiesa di San Giovanni in Tuba e una rievocazione storica con attori in costume romano che offrirà una narrazione immersiva condotta dall’attore Adriano Giraldi, che condurrà i partecipanti in un viaggio nel tempo lungo oltre 3.500 anni. Rientro a Marina Timavo alle ore 12.30.

Prenotazione obbligatoria presso Ticket Point Trieste di Galleria Rossoni (Corso Italia, 9 – Tel. +39 0403498276).

Biglietteria TICKET POINT: info@ticketpoint-trieste.it.