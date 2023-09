Progetto impianto siderurgico nell’Aussa Corno. Opposizione in Consiglio regionale chiede audizioni per far luce sulla vicenda

“Se la generalità di Giunta ha chiuso le porte al progetto di realizzazione di un mega impianto siderurgico nell’Aussa Corno, la partita politica e amministrativa e di responsabilità verso cittadini e territorio resta aperta e tutta da chiarire”. Lo hanno affermato in una nota congiunta i capigruppo di Pd, Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Misto (M5s, Avs, Open Sinistra Fvg) in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti, Massimo Moretuzzo e Rosaria Capozzi firmatari, con tutti i consiglieri di Opposizione, di una richiesta di convocazione urgente di una seduta congiunta della II e IV commissione per conoscere i documenti inerenti al progetto dei gruppi industriali Metinvest e Danieli di realizzazione di un impianto siderurgico nella zona industriale dell’Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro, e quindi di audire tutti i soggetti interessati, dal presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, all’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, i comitati dei cittadini, le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali. “Tra dichiarazioni a favore, smentite e contraddizioni da parte della Giunta Fedriga e del Centrodestra – si legge ancora nel comunicato – questa partita, al netto del positivo risultato del definitivo passo indietro, va decisamente chiarita rendendo pubblici documenti e facendo definitiva luce su una vicenda che ha dimostrato tutta l’improvvisazione, il dilettantismo e il poco coraggio nel definire subito la posizione della Giunta con il quale il governo regionale ha gestito una questione che avrebbe avuto un enorme impatto futuro su cittadini e ambiente”. “Non capiamo poi l’accenno dell’onorevole Rizzetto di FdI, che parla di approfondimento con il ministro Urso. Questo nasconde qualcosa?”, affermano ancora i tre capigruppo. “Siamo di fronte a una situazione paradossale: nel giro di pochi giorni la Giunta Fedriga è riuscita a dire tutto e il suo contrario. Prima non c’era alcun progetto da discutere e ora viene fuori che i progetti ci sono e non vanno bene. Evidentemente sono nel caos più totale, vengano in Commissione e spieghino – concludono i capigruppo – come stanno le cose, anche rispetto all’art. 13 del decreto del Governo centrale sugli investimenti strategici, su cui Fedriga e i parlamentari della Lega si sono contraddetti più volte”.