Progetto Interreg, Domani, giovedì 17 dicembre evento pubblico online: “Armonia: un progetto per fare rete in tema di prevenzione sismologica”

Domani, giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 16.30, si terrà un evento pubblico online dal titolo: "Armonia: un progetto per fare rete in tema di prevenzione sismologica". L’appuntamento sarà l’occasione per valorizzare il progetto “Armonia - Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria”, che ha come tema la sicurezza e la gestione delle emergenze a livello transfrontaliero. Il progetto è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, e mira a stringere la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la prevenzione del rischio sismologico che operano nell’area transfrontaliera. Sono infatti partner del progetto: Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS (capofila), Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione del Veneto, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - ZAMG (Austria), Universität Innsbruck. Partner associati del progetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Agenzia per la Protezione Civile - Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e Prove Materiali – Provincia autonoma di Bolzano.

Il progetto Armonia nasce dalla considerazione che una sempre più stretta collaborazione transfrontaliera fra le istituzioni da anni coinvolte nel monitoraggio sismico, nella gestione delle reti ai fini di protezione civile e nella prevenzione del rischio sia cruciale: i disastri naturali, come forti terremoti, non si fermano certo ai confini e possono causare danni e perdite di vite. Lo sviluppo di protocolli comuni, quindi, permette la pianificazione congiunta e l’implementazione di azioni armonizzate accelera e facilita le operazioni di salvataggio durante una crisi, mitigando il rischio per la popolazione.

Come sia stato raggiunto l'importante obiettivo di applicazione piani omogenei e standard condivisi e quali siano i vantaggi di questa iniziativa per la popolazione e la sicurezza di tutti, saranno i punti cruciali al centro dell’incontro di giovedì, che si rivolge appunto sia agli addetti ai lavori, sia ai cittadini e che per questo adotterà un approccio divulgativo per favorire la comprensione da parte di tutti gli abitanti delle aree interessate (Friuli Venezia Giulia - Veneto - Austria). Inoltre, sempre con lo scopo di risultare comprensibile sia ai cittadini italiani, sia a quelli austriaci, l’appuntamento verrà realizzato utilizzando la piattaforma Zoom webinar che consente l'utilizzo del sistema di interpretazione simultanea (lingue dell'evento Italiano e tedesco).

La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione tramite un link che verrà pubblicato all'interno del sito ufficiale del progetto http://www.armoniaproject.eu/.

Nel corso dell’incontro sarà possibile visitare in maniera virtuale, in tempo reale, l'interno della sala operativa della Protezione Civile.

L’evento è organizzato dal prof. Giovanni Costa dell’Università di Trieste.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito del progetto Armonia

http://www.armoniaproject.eu/it/blog/17-dicembre-2020-evento-pubblico-de...

Programma: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/program_armonia_17dic2020.pdf