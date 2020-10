” Progetto PeDia, al via su Onde Furlane i programmi radio e i laboratori per bambini” Posta in arrivo

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Con la prima puntata della trasmissione Radio PeDiA, in programma nella prima emissione domani, 9 ottobre, alle 8.30, su Radio Onde Furlane prende il via il progetto PeDia - Pedagogia del Dialogo e dell'Ascolto realizzato dall'associazione di promozione sociale e culturale KLARIS - Kulture, Lingue, Aggregazione, Ricerca, Integrazione, Solidarietà con il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e dei Comuni di Basiliano, Carlino, Martignacco, Moruzzo, Premariacco, Remanzacco e Tavagnacco e con la collaborazione delle cooperative Informazione Friulana e Athena Città della Psicologia.

L'iniziativa, il cui nome riprende il termine latino paedia e quello greco antico paideia (entrambi con il significato di “educazione”), prevede una serie di interventi finalizzati allo scambio di buone prassi e allo sviluppo e alla condivisione di nuove conoscenze e abilità volte a promuovere la qualità della vita familiare, il dialogo e la comprensione tra genitori e figli e la conciliazione tra tempi di lavoro e funzione educativa. In particolare è articolata in quattro azioni: 1) quattro incontri di formazione e informazione destinati a genitori, nonni e ragazzi, con la partecipazione di educatori, psicologi, insegnanti, operatori sociali e studenti; 2) un percorso articolato in cinque laboratori per bambini dai 9 ai 10 anni; 3) un ciclo di quattro trasmissioni di taglio informativo e divulgativo sulle tematiche del progetto; 4) una conferenza conclusiva nella quale ci sarà una restituzione condivisa dei risultati del percorso intrapreso.

Questo il comunicato sull'iniziativa:

Il tutto prende il via venerdì 9 ottobre alle 8.30 con Radio PeDiA, una serie di quattro trasmissioni radiofoniche di carattere divulgativo e informativo, realizzate e diffuse da Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz nella maggior parte del Friuli, sui 90.2 Mhz in Carnia e ovunque in streaming all'indirizzo www.radiondefurlane.eu ) con cadenza quindicinale. Dopo il primo appuntamento, proposto in replica sabato 10 ottobre alle 17.30 e domenica 11 ottobre alle 13.30, Radio PeDiA tornerà nell'etere e in rete, con gli stessi orari, il 23 ottobre (repliche il 24 e il 25), il 6 novembre (repliche il 7 e l'8) e il 20 novembre (repliche il 21 e il 22). Le stesse trasmissioni saranno poi archiviate in rete e disponibili in modalità podcast.

A partire dal 17 ottobre, dalle 10 alle 12, per cinque sabati consecutivi, presso il Centro Civico di Torreano di Martignacco (vicolo Superiore n. 36) PeDia propone anche un ciclo di laboratori ludico-formativi per bambini dai 9 ai 10 anni, curati e condotti da Giulia Stuani: attraverso il gioco, i bambini accresceranno autostima, autonomia e capacità di relazione con gli altri.

Un'altra azione che è compresa nel progetto PeDia consiste in quattro incontri pubblici in altrettante località friulane. Il primo appuntamento è previsto per il 6 novembre, con lo psicologo Marco Pangos che nel Centro civico Ex Latteria di Carlino (inizio alle 17.45) parlerà di Genitori e figli: ribelli diversi. Il successivo 13 novembre, con inizio alle 20.30, l'Auditorium Impero di Martignacco (Via Delser n. 23) ospiterà la conferenza di Daniele Fedeli, docente di pedagogia speciale all'Università di Udine, dal titolo Le sfide dei bambini. Come gestirle in modo costruttivo. Giovedì 19 novembre alle 18:30 ad Orsaria di Premariacco nella Sala Mons. Emilio Pizzoni alle 18.30 ci sarà l'incontro con lo psicologo Andrea Paschetto sul tema Gli antidoti per gli atteggiamenti negativi. Le parole che non feriscono. Comunicazione empatica tra genitori e figli è l'argomento che sarà affrontato il 26 novembre alle 20.30 dalla pisocologa Giusy Guarino presso il Centro Civico Villa Zamparo di Basiliano.

A fine novembre si terrà anche una conferenza/tavola rotonda conclusiva, organizzata in collaborazione con l'Università di Udine.

PeDia è un progetto realizzato con il confinanziamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle attività a sostegno dell'associazionismo familiare, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e dei Comuni di Basiliano, Carlino, Martignacco, Moruzzo, Premariacco, Remanzacco e Tavagnacco e con la collaborazione delle cooperative Informazione Friulana, società editrice di Radio Onde Furlane, e Athena Città della Psicologia.

Alcuni degli incontri potranno essere seguiti anche on line. In ottemperanza alle norme volte a prevenire e contenre la diffusione del Covid-19, per la partecipazione agli incontri, che è libera e gratuita, è obbligatoria la prenotazione all'indirizzo e-mail: segreteria.klaris@gmail.com .

Lo stesso indirizzo è valido per le iscrizioni al ciclo di laboratori per bambini.