Progetto “Sport: inComune!” di UISP Fvg. Nascono i Gruppi Cammino a Mortegliano e Castions di Strada

Dal 16 settembre, ogni mercoledì e ogni venerdì, partiranno i Gruppi di Cammino a Mortegliano e Castions di Strada. Grazie al progetto "Sport: inComune!" di UISP FVG, chiunque lo desideri potrà camminare in compagnia, assieme a un tecnico qualificato, per un’oretta di attività motoria leggera all’aria aperta. Le partenze sono previste alle ore 8.15 ogni mercoledì dal Parco di Mortegliano e alle 9.30 ogni venerdì da Lavariano, Piazza San Paolino. Per Castions di Strada, le partenze saranno il mercoledì alle 9.30 e il venerdì alle 8.15, sempre da davanti al Municipio. Ci si potrà presentare direttamente nel luogo della partenza con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. “Sarò un’attività semplice e leggera, adatta a tutte le persone e a tutte le andature. Un modo per migliorare lo stato generale di salute, fisica ma anche psicologica, attraverso una passeggiata in compagnia. Sarà anche un modo per conoscere meglio il nostro territorio, vivendolo in maniera lenta e scoprendo alcuni scorci inediti”, commenta Sara Vito, Presidente regionale di UISP, presente all’incontro di presentazione dei percorsi di giovedì 8 settembre a Mortegliano. Il progetto è infatti sostenuto dalle Amministrazioni comunali di Mortegliano e Castions di Strada e supportato dalla Regione FVG con un contributo nell’abito delle iniziative per l’invecchiamento attivo e per la promozione dei percorsi “FVG in movimento – 10.000 passi di salute” “Come UISP FVG abbiamo organizzato 15 incontri, dal 16 settembre, due volte alla settimana. In questo modo diamo il via a questa iniziativa con l’obiettivo che dopo continui grazie all’interesse delle singole persone. La UISP è costantemente impegnata, su tutto il territorio regionale, ad assicurare occasioni di movimento e attività sportiva per tutti, realizzando progetti che stimolino il benessere psicofisico e uno stile di vita sano”. Per partecipare ai Gruppi di cammino è necessario il tesseramento UISP (9 euro) già comprensivo di copertura assicurativa. È richiesto anche il certificato medico per attività non agonistica. Per avere informazioni e partecipare ai gruppi di cammino di altri comuni, si può chiamare il numero 0432 640154. Il progetto "Sport: inComune!" ha come primo obiettivo la valorizzazione dello sport e dell'attività motoria affinché i vantaggi derivanti dalla pratica fisica siano accessibili a tutti anche nei momenti di crisi al fine di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, di ridurre le ineguaglianze in un'ottica di prevenzione della salute, promozione dell'invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine.