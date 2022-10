Programmatori e esperti in mercati internazionali: Ires Fvg presenta i suoi corsi Ifts

È in programma giovedì 27 ottobre alle 16.30 la presentazione online delle opportunità offerte dai corsi Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) organizzati dall’Ires Fvg per formare nuovi tecnici altamente specializzati in ambito Ict e nell’amministrazione economica finanziaria aziendale. Due i profili tecnici proposti per il 2022/23 dall’Ires e in partenza da novembre nelle sedi di Udine: Backend Developer, in grado di programmare software con C# in ambiente .NET secondo il paradigma Object-Oriented; Esperto in mercati internazionali, in grado di operare autonomamente sulla contabilità ordinaria e di gestire, anche in lingua inglese, le operazioni contabili, tributarie e i pagamenti internazionali con clienti e fornitori di paesi esteri. I corsi si rivolgono sia a persone disoccupate che occupate, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma di istruzione e formazione professionale, che intendono inserirsi o riposizionarsi nel mondo del lavoro anche grazie al rafforzamento e sviluppo di specifiche competenze tecnico-professionali. Tutti i corsi sono completamente gratuiti, perché cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione – Fsc 2014/2020, e hanno una durata di 800 ore suddivise tra formazione in aula e apprendimento “in situazione” presso le aziende partner di ciascun Ente di Formazione gestore del corso. Il superamento della prova finale dà diritto alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV), subito spendibile nel mondo del lavoro anche a livello Europeo. Inoltre, la partecipazione ai corsi e il conseguimento dell’attestato Ifts consentono poi il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari da parte delle Università di Udine e Trieste agli studenti che vogliano in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS conseguita. L’ammissione ai corsi può essere consentita anche ai non diplomati in possesso di specifiche conoscenze e competenze, previo accertamento delle stesse attraverso il sistema di Validazione delle Competenze.