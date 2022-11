Progressisti per Monfalcone e Open FVG dell’Isontino insieme per eventi “tematici”

“Progressisti per Monfalcone e Open Isontino collaboreranno insieme per proporre alcuni appuntamenti tematici riguardanti la città di Monfalcone.” È quanto emerge da un incontro avvenuto lo scorso 8 novembre tra i rappresentanti dei due movimenti.

“Ci siamo costituiti” – ricordano Progressisti per Monfalcone e Open FVG – “per collaborare con le tante esperienze civiche, associazioni e movimenti progressisti della nostra regione, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. Ascoltare e connettere tra di loro le tante persone che con passione dedicano il loro tempo a servizio delle comunità locali è il miglior modo per provare a rappresentare le esigenze dei territori che compongono la nostra Regione.”

“La nostra non è solo un’iniziativa culturale, necessaria, ma è politica. Anche in Friuli Venezia Giulia le persone vivono la durezza della crisi, le bollette insostenibili, il lavoro che manca o è precario, i servizi sempre meno efficienti. Tra sei mesi ci saranno le elezioni regionali ed è tempo per i progressisti di unirsi e proporre un’alternativa al fallimentare governo della destra. Ci vuole coraggio e generosità per dare un futuro migliore alle nostre comunità e alla Regione.”