Promuovere divulgazione storica: Fondazione Pordenonelegge.it e Friuli Storia: siglano convenzione triennale

Una convenzione triennale unirà, dal 2026 al 2028, due istituzioni culturali di riferimento del Friuli Venezia Giulia: sono la Fondazione Pordenonelegge.it e Friuli Storia, da cui nel 2024 è nato il Circolo della Storia. La nuova collaborazione, che rafforza un rapporto di anni ufficializza, quindi, questa sinergia con l’obiettivo di promuovere una divulgazione storica di qualità presso il grande pubblico.

Nato dalla comunità dei lettori del Premio Friuli Storia, il Circolo della Storia è stato presentato al pubblico nell’ottobre del 2025 e conta già oltre 2.200 iscritti da tutta Italia, che ricevono una newsletter settimanale di aggiornamento dal mondo della storia e possono accedere al portale www.circolodellastoria.it . Tutti i contenuti sono gratuiti previa registrazione a questo link .

Nel 2026 il Circolo della Storia ha avviato il suo programma di eventi pubblici su tutto il territorio regionale, che si rafforza ora, anche tramite la collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it.

Prima tappa di attuazione della convenzione sarà infatti la partnership per la promozione di tre eventi del ciclo Appuntamenti con la Storia, curato del direttore scientifico del Circolo della Storia e docente dell’Università di Udine Tommaso Piffer.

Il primo incontro si terrà a Spilimbergo giovedì 19 marzo, alle 18.30, a Palazzo Tadea. Protagonista sarà Jacopo Lorenzini, ricercatore di storia delle istituzioni politiche dell’Università di Bologna, chiamato a ricostruire il rapporto tra le forze armate e le istituzioni dell’Italia repubblicana tra il 1945 e il 1974.

La collaborazione proseguirà in vista dell’evento in programma venerdì 17 aprile proprio a Palazzo Badini, sede di Fondazione Pordenonelegge.it, dove sarà proposto l’incontro con Gabriele Ranzato, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Pisa, per una riflessione sulla lotta armata dei comunisti nella Resistenza, tema del suo ultimo saggio.

Infine, giovedì 21 maggio, nella Sala Ridotto del Teatro Verdi di Maniago, l’evento con Luciano Zani, professore emerito di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma, sulla “Resistenza senz’armi” degli Internati Militari Italiani 1943-1945”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La collaborazione proseguirà poi nel corso dell’edizione 2026 di pordenonelegge, dal 16 al 20 settembre: il Circolo della Storia proporrà alcuni eventi legati al mondo della storia con la presentazione delle novità librarie più significative nella saggistica del 2026.