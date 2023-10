Promuovere elezioni europee libere e regolari: l’evento della Commissione Ue

A partire da lunedì prossimo, 23 ottobre, la Commissione europea ospiterà un evento di due giorni a sostegno della preparazione delle elezioni europee del 2024.

L’evento, che verrà aperto dalla Presidente von der Leyen con un videomessaggio, riunisce le istituzioni dell’UE, autorità degli Stati membri competenti per i processi elettorali, ONG e il mondo accademico per discutere delle sfide e delle occasioni derivanti dai processi elettorali. L’iniziativa fa seguito al piano d’azione per la democrazia europea del dicembre 2020 e alla comunicazione “Proteggere l’integrità delle elezioni e promuovere la partecipazione democratica”.

L’evento ad alto livello sarà occasione di discussione e scambio di migliori pratiche e di informazioni, con l’obiettivo di sostenere l’affluenza alle urne e consentire ai cittadini di partecipare alle elezioni in modo inclusivo.

Contribuirà a rafforzare la resilienza dei sistemi elettorali e la regolarità e la trasparenza delle elezioni in tutta l’Unione. Nel concreto, le discussioni che avranno luogo durante l’evento confluiranno in una serie di raccomandazioni che la Commissione pubblicherà prossimamente, in un compendio sul voto elettronico e in una guida sulle buone prassi elettorali per le persone con disabilità.

L’iniziativa stimolerà la collaborazione tra gli Stati membri nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale. La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, aprirà la sessione intitolata “Vota per il futuro dell’Europa”, alla quale parteciperanno oratori di alto livello come Nadia Calviño, Prima Vicepresidente spagnola, e Federica Mogherini, Rettrice del Collegio d’Europa.

Nel programma trovano spazio le occasioni e le sfide emergenti nel contesto della trasformazione digitale, quali la disinformazione e la pubblicità politica. La seconda giornata dell’evento sarà inaugurata dalla Commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, e sarà chiusa dal Commissario per la Giustizia, Didier Reynders. Parteciperà con un videomessaggio anche Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo.