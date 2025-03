“Propaganda. Come manipolare l’opinione pubblica da Edward Bernays all’attualità” corso di cultura storico politica dell’IRSE a Pordenone

Si conclude giovedì 20 marzo alle 15.30 presso l’Auditorium Casa dello Studente Zanussi Pordenone il quarantesettesimo corso di cultura storico politica dell’IRSE, intitolato “Propaganda. Come manipolare l’opinione pubblica da Edward Bernays all’attualità”.

Leo Pavesi, dottorando in Global History and Governance presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, parlerà di Regimi autoritari e populismi tra Europa e America Latina. Negli ultimi anni il fenomeno populista è stato al centro del dibattito pubblico e la vittoria di leader populisti in molti paesi ha fatto paventare il rischio di un’involuzione dei sistemi liberaldemocratici verso forme di “democrazia autoritaria” e illiberale. Ma qual è la storia dei concetti di populismo e di “democrazia autoritaria”? La conduzione dell’incontro è affidata allo storico Samuel Boscarello, assegnista di ricerca in Storia contemporanea all’Università degli Studi Roma “La Sapienza” e volto noto della trasmissione Rai Passato e Presente di Paolo Mieli.