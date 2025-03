Prorogata fino al 16 marzo nell’ex Caserma Montesanto a Palmanova la Mostra-Evento “I tormenti di Poseidone. Microplastiche nell’idrosfera”

La mostra-evento a carattere scientifico/artistico “I tormenti di Poseidone. Microplastiche nell’idrosfera” ha raggiunto il traguardo dei 2.500 visitatori in due settimane e mezza di apertura. Visto il riscontro di pubblico, gli organizzatori Globe Italia, in accordo con il Comune di Palmanova, hanno deciso di prorogare l’apertura per ancora una settimana, fino al 16 marzo. Sarà visitabile nello spazio espositivo di via Marcello 10 a Palmanova da martedì 11 a venerdì 14 marzo dalle ore 14 alle 18 mentre sabato 15 e domenica 16 marzo sia la mattina dalle 10 alle 13 che pomeriggio dalle 14 alle 18.

La rassegna è articolata in diverse sezioni in cui viene illustrato il ciclo di vita delle microplastiche dall’origine all’accumulo nell’ambiente e nella catena alimentare. Durante l’esperienza, il visitatore viene ospitato in un ambiente immersivo e guidato attraverso grafiche, gallerie di immagini, video, installazioni, opere artistiche, testimonianze della ricerca in corso a livello locale e internazionale.

L’Assessore all’istruzione Simonetta Comand: “Una mostra davvero apprezzata, con un grande seguito di pubblico. Anche alcune classi del CPIA del corso di italiano per stranieri, accompagnati dalla docente Eleonora Vizzini, hanno voluto visitarla, lasciando messaggi di ringraziamento, ognuno nella propria lingua d’origine. Sabato, all’hackathon, dieci gruppi di ragazzi hanno lavorato sulle tematiche ambientali oggetto della mostra, dimostrando grande sensibilità e competenza. Un ringraziamento davvero sentito ad insegnanti e ragazzi che hanno portato qui in città un’esperienza artistica e ambientale davvero di valore”.

Ad oggi sono state 52 le classi di ragazzi che hanno partecipato, provenendo da scuole di tutta la regione FVG. Si sono registrate provenienze da tutta la Regione FVG (Palmanova, Aquileia, Monfalcone, Udine, Pordenone, Gorizia, Gradisca, Ronchi dei Legionari, Trieste, Gemona, Artegna), dal nord Italia (Bergamo, Mantova, Milano) e dall’estero (Slovenia, Spagna, Portogallo e Ucraina).

Lorella Rigonat, professoressa e coordinatrice del progetto: “I ragazzi stanno rispondendo davvero con entusiamo e proattività. La salvaguardia dell’ambiente è un tema che sta loro a cuore e li appassiona. Con questa esposizione abbiamo voluto rendere la conoscenza della tematica pià interattiva e interessante, coinvolgendoli attivamente dalla progettazione fino alla fruizione del percorso di visita”.

La rassegna, curata dall’Associazione Globe Italia APS, è articolata in diverse sezioni in cui viene illustrato il ciclo di vita delle microplastiche dall’origine all’accumulo nell’ambiente e nella catena alimentare. La tematica ha riscosso l’interesse di migliaia di studenti nei quattro anni d’indagine a riguardo.

La mostra-evento sarà nuovamente fruibile in settembre a Gorizia, inserita nel palinsesto di eventi “GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura”. Un compendio, a carattere itinerante, sarà portato in diversi Comuni della Regione.

Partner di progetto Associazione GLOBE ITALIA APS, Comune di Palmanova, UNIUD-Di4A – Università di Udine, Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, UNG – Univerza v Novi Gorici (University of Nova Gorica), Laboratory forEnvironmental and Life Sciences, CSOD-Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Eventech System srl.

Per ulteriori informazioni: sito web https://globeitalia.it/micropla-sc-art/il-progetto.html