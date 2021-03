Prosegue la rassegna in streaming dai Teatri del Circuito ERT Circuito Aperto con: Maratona di New York

Il Circuito ERT ha scelto uno spettacolo di culto per chiudere la programmazione di marzo di Circuito Aperto, la rassegna gratuita in streaming trasmessa dai teatri della regione. Venerdì 26 marzo dal Teatro Odeon di Latisana andrà in scena Maratona di New York di Edoardo Erba in uno dei più fortunati e longevi allestimenti, quello firmato da Cristian Giammarini e Giorgio Lupano, registi e interpreti. La produzione è dei goriziani Artisti Associati. L’appuntamento è per le ore 21 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG.

Maratona di New York si avvicina con passo spedito ai 30 anni. Dalla prima edizione del 1992, con protagonisti Luca Zingaretti e il compianto Bruno Armando, tante sono state le coppie di attori che hanno interpretato i ruoli di Steve e Mario. Tra le diverse edizioni, grande fortuna ebbe quella in friulano – la traduzione era di Paolo Patui - con Fabiano Fantini e Claudio Moretti mentre, più recentemente, anche nei Teatri ERT è stata ospitata la prima versione al femminile con Fiona May e Luisa Cattaneo.

Cristian Giammarini si innamorò di questo testo vedendolo, da giovane studente d’accademia, proprio nella prima interpretazione di Zingaretti-Armando e decise che avrebbe voluto cimentarsi. L’occasione arrivò nel 2008 quando lo propose a Giorgio Lupano per l’inaugurazione del teatro della sua città, San Benedetto del Tronto. Da allora il duo l’ha portato in tournée per diverse stagioni e lo ha ripreso anche per occasioni particolari come questa, la prima in streaming.

Maratona di New York racconta una notte di allenamento di Steve e Mario, due amici per la pelle dai caratteri completamente opposti, il primo più dinamico e sicuro di sé, il secondo maggiormente indolente. Nello spettacolo il rito del correre diventa una metafora, un’occasione per affrontare temi più profondi, dall’amicizia alla religione, alternando momenti comici ad altri drammatici.

Cristian Giammarini e Giorgio Lupano presenteranno lo spettacolo, ospiti di Angela Caporale, giovedì 25 marzo alle 18.30 nella videorubrica web Il Teatro a Casa Tua in onda sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG.

Tutti gli appuntamenti, sia di Circuito Aperto sia de Il Teatro a Casa Tua, saranno disponibili anche dopo la messa in onda sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG/live | https://bit.ly/ERTFVGYouTube

Maggiori informazioni sul sito www.ertfvg.it.