PROSEGUE LA STAGIONE ESTIVA DI TEATRO RAGAZZI ALLA CORTE DI OSOPPO

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Gino, Pino e la lampada di Aladino”, prosegue, martedì 21 luglio, la stagione di teatro ragazzi di Anà-Thema Teatro alla Corte di Osoppo. Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento, prosegue con un altro grande classico, appositamente rivisitato dagli attori della compagnia, il cartellone di teatro ragazzi proposto da Anà-Thema Teatro alla Corte di Osoppo (Ud). Martedì 21 luglio alle 20.30 sul grande palco montato all'esterno al centro della “Corte di Osoppo” sarà la volta di “Gino, Pino e la lampada di Aladino” in una nuova versione di una delle favole più conosciute e apprezzate da grandi e piccini, tra danze, giochi e canzoni che gli attori intoneranno insieme con il pubblico. Nel celebre racconto tratto da “Le mille e una notte”, Gino e Pino, due simpatici personaggi interpretati da Alberto Fornasati e Massimiliano Kodrichch, coinvolgeranno i ragazzi in uno spettacolo interattivo. Un’ora di puro divertimento accompagnato da canzoni, trovate sceniche, pupazzi, attimi esilaranti e naturalmente in compagnia del genio della lampada che proverà ad esaudire i desideri di tutti, compresi quelli degli spettatori.

Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare al 3453146797 o inviare una email all'indirizzo .info@anathemateatro.com