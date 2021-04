Proseguono le attività del FAI – Fondo Ambiente Italiano sul territorio, seppur a distanza.

Esclusivamente tramite il canale Instagram del FAI Giovani FVG, alle 11:30 delle prossime 4 domeniche e di sabato 1 maggio sarà possibile assistere in diretta alla spiegazione di 5 beni in provincia di Pordenone. Si partirà domenica 18 con l'ex convento di Sant'Antonio abate, a Sacile, che è risultato il secondo Luogo del Cuore 2020 più votato in Regione, poi a seguire il 25 ci sarà l'occasione per festeggiare la Liberazione, ricordando la storia delle Casermette di Pordenone; il Primo maggio invece il tour passerà a Polcenigo, dove i volontari del FAI andranno a riscoprire il castello di Polcenigo, dopo i primi lavori di restauro, quindi il 2 maggio sarà la volta della chiesa campestre di S.Girolamo a Marzinis e infine domenica 9 si terminerà a Spilimbergo, con una visita al palazzo degli Spilimbergo "di Sopra".

