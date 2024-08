Proseguue l’avvicianamente a Friuli Doc. Piazza Primo Maggio si trasformerà in un vero villaggio con 4 campi sportivi

Tra i grandi protagonisti della trentesima edizione di Friuli Doc ci sarà anche lo sport, a cui sarà dedicata una delle piazze più importanti della città di Udine come Giardin Grande. È questa una delle novità più rilevanti della più importante manifestazione regionale dedicata all’enogastronomia che riempirà le vie e le piazze del capoluogo friulano nel secondo fine settimana di settembre e che in queste settimane sta svelandosi tassello dopo tassello. “Per festeggiare come si deve i trent’anni di Friuli Doc abbiamo voluto aggiungere al menu qualcosa di mai visto come un grande villaggio sportivo, dedicando un’area apposita”, spiega il Vicesindaco e Assessore ai grandi eventi Alessandro Venanzi. “Così facendo, non solo creeremo qualcosa di mai visto prima durante le giornate della nostra manifestazione, ma includeremo anche un’area come Giardin Grande che tipicamente è ai confini della mappa di Friuli Doc e il cui potenziale sapevamo si potesse sfruttare di più e meglio. Lo sport – conclude il Vicesindaco – è uno dei più importanti motori di socialità, festa e condivisione. Per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere le eccellenze sportive nel nuovo Friuli Doc che vogliamo realizzare, ovvero un palcoscenico di tutte le eccellenze regionali, ma anche una festa che sia veramente di tutti”. È un’iniziativa che punta a portare l’entusiasmo e la passione per lo sport regionale nel cuore della manifestazione che ogni anno attira a Udine centinaia di migliaia di persone da tutto il nord est e dai Paesi confinanti, e rappresenta storicamente tutto il territorio del Friuli, coinvolgendo direttamente le società sportive d’eccellenza del territorio, che gestiranno i terreni di gioco e organizzeranno le attività. In piazza Primo Maggio, a fianco dello stand istituzionale della Regione FVG, saranno perciò allestiti ben 4 terreni di gioco, che ospiteranno 5 degli sport con la palla di squadra che vedono il Friuli protagonista anche sul territorio nazionale: il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, il rugby e la pallamano. In alcuni casi le squadre friulane sono sui palcoscenici nazionali da lunghissimi periodi ininterrotti come nel caso dell’Udinese, che lo scorso maggio ha sancito il 30esimo anno consecutivo in Serie A, in altri hanno ottenuto recentemente grandi risultati come nel caso della pallavolo regionale che tornerà a giocare nei palazzetti più importanti d’Italia dopo la promozione della CDA Talmassons in Serie A1, o della pallacanestro femminile che ha visto l’Apu Women sollevare la Coppa Italia di serie A2 lo scorso marzo.

I CAMPI DA GIOCO

Non potrà allora che essere l’Udinese Calcio, da sempre portatore dei colori della città e del calcio friulano in Italia, il partner del Comune di Udine nella realizzazione del campo da calcio che troverà spazio all’interno dell’ellisse di Piazza Primo Maggio. In questo contesto, insieme alla società bianconera, verrà coinvolto anche il Tavagnacco Calcio femminile, storica società di calcio femminile a livello nazionale.

L’Apu Old Wild West e l’Apu Women organizzeranno invece un playground di pallacanestro, come già avvenuto durante il mese di luglio in piazza XX Settembre, con una metà campo a disposizione per degli avvincenti 3vs3, gare di schiacciate o 1vs1. A pochi metri di distanza si potrà giocare anche a pallavolo grazie alla collaborazione con il comitato provinciale di Udine della Fipav (la Federazione Italiana pallavolo) e con la partecipazione delle giocatrici della CDA Talmassons, a Rugby insieme alla neopromossa in serie B Rugby Udine, e a Pallamano con la Jolly Handball Campoformido, che ha militato lo scorso anno nel campionato nazionale di serie A bronze, e la selezione femminile del Cus di Udine.

“Nel pieno spirito di Friuli Doc, abbiamo voluto coinvolgere, con loro grande entusiasmo, le grandi eccellenze dello sport del Friuli, che ci aiuteranno a creare un ambiente sportivo del tutto inedito e a misura di tutti, dedicato agli appassionati di sport, alle famiglie e ai bambini”, commenta l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Portiamo in piazza gli sport più popolari, quelli che sono più diffusi tra i ragazzi e quelli che vengono replicati maggiormente. Siamo particolarmente fieri poi di rappresentare tanto lo sport maschile quanto quello femminile, motivo per il quale in piazza saranno presenti due realtà sportive per ogni disciplina”, spiega Dazzan.

Il nuovo villaggio dello sport di Friuli Doc sarà un’area attrezzata aperta dal pomeriggio di venerdì 13 fino alla sera di domenica 15 settembre, giornata di chiusura della kermesse. Ogni disciplina avrà il suo spazio dedicato, gestito direttamente dalle società che organizzeranno attività per i più piccoli, incontri con le atlete e gli atleti e iniziative per conoscere da vicino le realtà sportive del territorio. Sarà allestita infine un’area con stand dedicati alla distribuzione di materiale informativo e gadget.