Protesta il Fvg democratico contro il raduno neofascista di domani a Trieste

Si moltiplicano le prese di posizione e le proteste contro il raduno razzista e neo fascista previsto per domani a Trieste, raduno che è stato autorizzato dalla Questura. Così la rete Dasi: "Preoccupa fortemente l’autorizzazione data alla manifestazione anti-immigrati prevista per questo sabato a Trieste, in una piazza dove, per necessità di cura e informazioni, si ritrovano le persone che arrivano dalla “rotta Balcanica” in terribili condizioni fisiche. Una manifestazione a cui aderiscono espliciti gruppi neonazisti e neofascisti che dichiarano si riuniranno per dire basta ai “privilegi dei migranti” e al “ business immigrazione". Leggendo i loro proclami ci sono tutte le intenzioni di creare provocazioni e azioni forti di “pulizia” a danno di persone che hanno la sola colpa di scappare da tante situazioni di sofferenza e che tutto sono tranne che dei “privilegiati". Chi organizza queste iniziative e chi le sostiene nella realtà non vuole affrontare i temi veri: in che modo le persone disagiate e povere, in Italia e nel mondo, possono far fronte alla loro sopravvivenza? Ed in particolare oggi, durante questa pandemia, durante la quale gli interventi di prevenzione e cura non sono di fatto garantiti a tutti con la stessa urgenza e celerità. La manifestazione svoltasi a Udine lo scorso 26 settembre, promossa dalla Rete Dasi FVG e partecipata da tan e associazioni e realtà regionali, sottolinea che la strada da percorrere è quella della solidarietà verso tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio e bisogno, italiani o cittadini stranieri. La Rete DASI FVG è vicina alle realtà che a Trieste che lavorano costantemente per la cura, l'accoglienza e l'integrazione delle persone più fragili. Basta fascismo e divisioni dei popoli e delle persone: nessuno si salva da solo".

Duro anche il comunicato Ics ufficio rifugiati secondo cui è censurabile la scelta di piazza Libertà per una manifestazione xenofoba. "Da diversi mesi, si legge nel comunicato, il gruppo di estrema destra “Son Giusto”, insieme a Veneto Fronte

Skinhead e ad altre realtà tutte riconducibili a movimenti neofascisti, organizza manifestazioni di piazza per incitare alla violenza razziale e per diffondere notizie totalmente false sulla gestione del locale sistema di accoglienza per richiedenti asilo,

additandolo come luogo di malversazioni e sprechi quando si tratta invece di un'esperienza innovativa riconosciuta a livello nazionale. Tuttavia colpisce come questi gruppi, che le pubbliche autorità dovrebbero isolare quanto più possibile in quanto portatori di ideologie violente e contrarie ai valori costituzionali, abbiano invece larga agibilità nella città. Appare in particolare

sconcertante che la Questura abbia autorizzato la manifestazione organizzata in piazza della Libertà per sabato 24 ottobre, ben sapendo che questa piazza è luogo di arrivo di molti stranieri appena giunti dalla rotta balcanica stremati dal viaggio e dalle

violenze subite, laceri, affamati e feriti. Nella colpevole indifferenza delle istituzioni e in primis del Comune di Trieste che – con il consueto disprezzo verso chi è più in difficoltà – ha chiuso l'Help Centre e gli altri servizi di bassa soglia, in questa piazza i

migranti trovano ancora un primo conforto, cibo, vestiti e assistenza medica forniti dall'associazione “Linea d'Ombra”, dall'Associazione di medici “La strada sicura” e da altri. Scegliere per la manifestazione d'odio proprio questa piazza rappresenta non solo una scelta eticamente disgustosa ma anche evidenzia l'intenzione degli organizzatori di provocare tensioni, aggredire gli eventuali migranti che – ignari – si trovino sul luogo e forse i volontari che li assistono. La decisione delle autorità preposte di concedere proprio piazza della Libertà costituisce pertanto una scelta assolutamente censurabile.

ICS ritiene che nei confronti di tali gruppi estremisti debba essere messa in atto una più serrata vigilanza e che la loro azione di propaganda violenta e di disprezzo verso la civile convivenza vada considerata con ben minore accondiscendenza di quanto

avvenuto fino a oggi.

Nota anche dal consigliere Furio Honsell di Open Fvg

"Gravissimo il clima di odio e di mancanza di solidarietà che verrà istigato sabato a Trieste alla manifestazione xenofoba prevista in piazza Libertà di cui sono stato oggi informato. Indigna che come luogo per tale manifestazione sia stata autorizzata

proprio quella che era diventata una "piazza santuario" per i richiedenti asilo che riuscivano a sfuggire alle violenze e alle

torture subite lungo la rotta balcanica, e in tale piazza vengono assistiti e curati dalle associazioni "Linea d'ombra" e "La strada

sicura". Autorizzare una manifestazione con chiari intenti xenofobi proprio in quel luogo è un atto che può avere significati inquietanti e spero pertanto che venga revocato al più presto. La solidarietà dovrebbe essere il sentimento che ci accomuna in questi tempi di crisi pandemica ed economica. Come rilevato anche dalle recenti notizie di stampa sta infatti aumentando la povertà e le disparità nelle nostre città. Non abbiamo bisogno di fomentare odio. Poche settimane fa a Udine avevamo partecipato ad una manifestazione di tutt'altro spirito, organizzato dalla Rete DASI anche in risposta al comizio che il presidente Fedriga aveva fatto all'indomani dell'irruzione di Casa Pound in Consiglio Regionale davanti alla Caserma Cavarzerani."