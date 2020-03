Protezione Civile e “‘No alla solit’Udine”: numero verde per aiutare gli anziani

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Per ritiro ricette e per la consegna a domicilio dei farmaci è stato attivato il numero verde gratuito 800 20 19 11. Il servizio è svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e Federfarma e verrà effettuato da volontari in divisa.

Per garantire la tutela dei dati particolari e il riserbo sulle condizioni di salute del cittadino, il servizio è svolto da soggetti che istituzionalmente e da anni sono impegnati nel campo della tutela della salute, quale CRI, oppure professionisti della sanità a pieno titolo, come le farmacie private rappresentate da Federfarma, come ribadito dalla recente legge di riforma regionale.

Inoltre, a garanzia dei soggetti vulnerabili, i volontari saranno riconoscibili e identificabili dalla divisa che devono obbligatoriamente indossare (divisa della Protezione Civile o della Croce Rossa).

Il numero verde del progetto NO alla Solit’Udine del Comune di Udine, cui risponde personale dipendente del Comune, attiva associazioni di volontariato note e censite da anni come partner istituzionali, con il coordinamento e la collaborazione della Protezione Civile, e provvede a raccogliere la richiesta di spesa a domicilio o altra necessità.

Sarà quindi la Protezione Civile a inviare al domicilio dei cittadini più fragili o vulnerabili personale ben riconoscibile e identificabile (divisa della Protezione Civile o della Croce Rossa Italiana), cui verranno affidate le somme necessarie per provvedere alla spesa alimentare o altro.

Il Comune di Udine ringrazia la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, Federfarma e tutti i volontari udinesi che da anni si mettono anonimamente e incondizionatamente a disposizione delle persone più fragili.